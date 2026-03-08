Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье - 08.03.2026, ПРАЙМ
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье - 08.03.2026, ПРАЙМ
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье
Авиакомпании планируют в воскресенье перевезти почти 8 тысяч человек на 37 рейсах из ОАЭ и Омана в Россию, сообщает Минтранс РФ. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T18:52+0300
2026-03-08T18:52+0300
бизнес
россия
оаэ
оман
рф
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864673332_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_afb86ee867a99c6f654e40820ce75402.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании планируют в воскресенье перевезти почти 8 тысяч человек на 37 рейсах из ОАЭ и Омана в Россию, сообщает Минтранс РФ. "Еще почти 8 тысяч человек на 37 рейсах планируют перевезти из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта. Перелеты выполняются при поддержке Минтранса России и подведомственной ему Росавиации, в координации с ближневосточными авиационными властями", - говорится в сообщении.
оаэ
оман
рф
бизнес, россия, оаэ, оман, рф, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, ОМАН, РФ, Росавиация
18:52 08.03.2026
 
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье

Минтранс: около 8 тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта

© РИА Новости . Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320 - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Самолет Airbus-320. Архивное фото
© РИА Новости . Марина Лысцева
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании планируют в воскресенье перевезти почти 8 тысяч человек на 37 рейсах из ОАЭ и Омана в Россию, сообщает Минтранс РФ.
"Еще почти 8 тысяч человек на 37 рейсах планируют перевезти из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта. Перелеты выполняются при поддержке Минтранса России и подведомственной ему Росавиации, в координации с ближневосточными авиационными властями", - говорится в сообщении.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
В Россию с Ближнего Востока уже прибыло более 37 тысяч пассажиров
18:41
 
БизнесРОССИЯОАЭОМАНРФРосавиация
 
 
