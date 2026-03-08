https://1prime.ru/20260308/mintrans-868130707.html
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье - 08.03.2026, ПРАЙМ
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье
Авиакомпании планируют в воскресенье перевезти почти 8 тысяч человек на 37 рейсах из ОАЭ и Омана в Россию, сообщает Минтранс РФ.
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпании планируют в воскресенье перевезти почти 8 тысяч человек на 37 рейсах из ОАЭ и Омана в Россию, сообщает Минтранс РФ. "Еще почти 8 тысяч человек на 37 рейсах планируют перевезти из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта. Перелеты выполняются при поддержке Минтранса России и подведомственной ему Росавиации, в координации с ближневосточными авиационными властями", - говорится в сообщении.
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье
Минтранс: около 8 тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию 8 марта