2026-03-08T18:59+0300

2026-03-08T18:59+0300

2026-03-08T18:59+0300

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют, сообщил Минтранс РФ. "Ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны этого региона до 14 марта включительно. Рейсы в Израиль российские перевозчики отменили до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

