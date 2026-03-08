https://1prime.ru/20260308/mintrans-868130838.html
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта - 08.03.2026, ПРАЙМ
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют, сообщил Минтранс РФ. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T18:59+0300
2026-03-08T18:59+0300
2026-03-08T18:59+0300
бизнес
израиль
бахрейн
ирак
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют, сообщил Минтранс РФ. "Ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны этого региона до 14 марта включительно. Рейсы в Израиль российские перевозчики отменили до 20 марта, рейсы в Бахрейн, Ирак, Иран, Катар и Кувейт не планируют", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
https://1prime.ru/20260308/mintrans-868130707.html
израиль
бахрейн
ирак
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, израиль, бахрейн, ирак, в мире
Бизнес, ИЗРАИЛЬ, БАХРЕЙН, ИРАК, В мире
Российские перевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта
Минтранс: российские авиаперевозчики отменили рейсы в Израиль до 20 марта