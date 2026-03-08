https://1prime.ru/20260308/mishustin-868120584.html

Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что "прекрасная половина человечества" наполняет жизнь красотой и гармонией. "Дорогие наши женщины! Искренне поздравляю вас с 8 Марта... Прекрасная половина человечества – неиссякаемый источник вдохновения и любви. Вы наполняете жизнь красотой и гармонией, храните домашний очаг, добиваетесь впечатляющих результатов в профессии. И неизменно дарите окружающим свою заботу", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства. Мишустин подчеркнул, что этот весенний праздник дает возможность еще раз сказать девушкам самые теплые и нежные слова, поблагодарить их за сердечность, доброту и мудрость. "Пусть этот день будет наполнен приятными моментами, радостью и отличным настроением", - добавил премьер-министр, Председатель правительства пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи в делах и благополучия.

