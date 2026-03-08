Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

https://1prime.ru/20260308/mishustin-868120584.html
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что "прекрасная половина человечества" наполняет жизнь красотой и гармонией.
"Дорогие наши женщины! Искренне поздравляю вас с 8 Марта... Прекрасная половина человечества – неиссякаемый источник вдохновения и любви. Вы наполняете жизнь красотой и гармонией, храните домашний очаг, добиваетесь впечатляющих результатов в профессии. И неизменно дарите окружающим свою заботу", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.
Мишустин подчеркнул, что этот весенний праздник дает возможность еще раз сказать девушкам самые теплые и нежные слова, поблагодарить их за сердечность, доброту и мудрость.
"Пусть этот день будет наполнен приятными моментами, радостью и отличным настроением", - добавил премьер-министр,
Председатель правительства пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи в делах и благополучия.
