Мишустин поздравил женщин с 8 Марта - 08.03.2026
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта - 08.03.2026, ПРАЙМ
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что "прекрасная половина человечества" наполняет жизнь красотой... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T06:39+0300
2026-03-08T06:39+0300
общество
россия
экономика
михаил мишустин
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что "прекрасная половина человечества" наполняет жизнь красотой и гармонией. "Дорогие наши женщины! Искренне поздравляю вас с 8 Марта... Прекрасная половина человечества – неиссякаемый источник вдохновения и любви. Вы наполняете жизнь красотой и гармонией, храните домашний очаг, добиваетесь впечатляющих результатов в профессии. И неизменно дарите окружающим свою заботу", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства. Мишустин подчеркнул, что этот весенний праздник дает возможность еще раз сказать девушкам самые теплые и нежные слова, поблагодарить их за сердечность, доброту и мудрость. "Пусть этот день будет наполнен приятными моментами, радостью и отличным настроением", - добавил премьер-министр, Председатель правительства пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи в делах и благополучия.
общество , россия, михаил мишустин
Общество , РОССИЯ, Экономика, Михаил Мишустин
06:39 08.03.2026
 
Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

Премьер Мишустин: "прекрасная половина человечества" наполняет жизнь красотой и гармонией

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил женщин с Международным женским днем и отметил, что "прекрасная половина человечества" наполняет жизнь красотой и гармонией.
"Дорогие наши женщины! Искренне поздравляю вас с 8 Марта... Прекрасная половина человечества – неиссякаемый источник вдохновения и любви. Вы наполняете жизнь красотой и гармонией, храните домашний очаг, добиваетесь впечатляющих результатов в профессии. И неизменно дарите окружающим свою заботу", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.
Мишустин подчеркнул, что этот весенний праздник дает возможность еще раз сказать девушкам самые теплые и нежные слова, поблагодарить их за сердечность, доброту и мудрость.
"Пусть этот день будет наполнен приятными моментами, радостью и отличным настроением", - добавил премьер-министр,
Председатель правительства пожелал женщинам здоровья, счастья, удачи в делах и благополучия.
 
Заголовок открываемого материала