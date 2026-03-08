https://1prime.ru/20260308/moskva-868129950.html

В "Метро Москвы" добавили более трех миллионов транспортных карт "Тройка"

В "Метро Москвы" добавили более трех миллионов транспортных карт "Тройка" - 08.03.2026, ПРАЙМ

В "Метро Москвы" добавили более трех миллионов транспортных карт "Тройка"

Пассажиры добавили более 3 миллионов транспортных карт "Тройка" в приложение "Метро Москвы", сообщил столичный департамент транспорта. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T18:19+0300

2026-03-08T18:19+0300

2026-03-08T18:19+0300

бизнес

технологии

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573582_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5b9065d35d9dc14b1da701146006829a.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пассажиры добавили более 3 миллионов транспортных карт "Тройка" в приложение "Метро Москвы", сообщил столичный департамент транспорта. "Уже более 3 миллионов транспортных карт пассажиры добавили в приложение ("Метро Москвы" - ред.). Привязка "Тройки" к личному кабинету позволяет легко перенести остаток поездок, билеты и баланс "Кошелька" на новую карту", - говорится в канале дептранса на платформе Max. Как уточнил департамент, "Тройка" должна быть привязана в приложении, при этом на новой карте не должно быть других абонементов, а также для безопасности старая карта блокируется сразу после переноса. "Активировать билет на новой карте можно на турникете метро или МЦК, а также на валидаторе в наземном транспорте", - добавляется в сообщении ведомства.

https://1prime.ru/20260305/beglov-868065843.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, общество