В "Метро Москвы" добавили более трех миллионов транспортных карт "Тройка"

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пассажиры добавили более 3 миллионов транспортных карт "Тройка" в приложение "Метро Москвы", сообщил столичный департамент транспорта. "Уже более 3 миллионов транспортных карт пассажиры добавили в приложение ("Метро Москвы" - ред.). Привязка "Тройки" к личному кабинету позволяет легко перенести остаток поездок, билеты и баланс "Кошелька" на новую карту", - говорится в канале дептранса на платформе Max. Как уточнил департамент, "Тройка" должна быть привязана в приложении, при этом на новой карте не должно быть других абонементов, а также для безопасности старая карта блокируется сразу после переноса. "Активировать билет на новой карте можно на турникете метро или МЦК, а также на валидаторе в наземном транспорте", - добавляется в сообщении ведомства.
