08.03.2026
В "Метро Москвы" добавили более трех миллионов транспортных карт "Тройка"
2026-03-08T18:19+0300
2026-03-08T18:19+0300
бизнес
технологии
россия
общество
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пассажиры добавили более 3 миллионов транспортных карт "Тройка" в приложение "Метро Москвы", сообщил столичный департамент транспорта. "Уже более 3 миллионов транспортных карт пассажиры добавили в приложение ("Метро Москвы" - ред.). Привязка "Тройки" к личному кабинету позволяет легко перенести остаток поездок, билеты и баланс "Кошелька" на новую карту", - говорится в канале дептранса на платформе Max. Как уточнил департамент, "Тройка" должна быть привязана в приложении, при этом на новой карте не должно быть других абонементов, а также для безопасности старая карта блокируется сразу после переноса. "Активировать билет на новой карте можно на турникете метро или МЦК, а также на валидаторе в наземном транспорте", - добавляется в сообщении ведомства.
бизнес, технологии, россия, общество
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Общество
18:19 08.03.2026
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловПассажир оплачивает проезд у турникета в метро
Пассажир оплачивает проезд у турникета в метро. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пассажиры добавили более 3 миллионов транспортных карт "Тройка" в приложение "Метро Москвы", сообщил столичный департамент транспорта.
"Уже более 3 миллионов транспортных карт пассажиры добавили в приложение ("Метро Москвы" - ред.). Привязка "Тройки" к личному кабинету позволяет легко перенести остаток поездок, билеты и баланс "Кошелька" на новую карту", - говорится в канале дептранса на платформе Max.
Как уточнил департамент, "Тройка" должна быть привязана в приложении, при этом на новой карте не должно быть других абонементов, а также для безопасности старая карта блокируется сразу после переноса.
"Активировать билет на новой карте можно на турникете метро или МЦК, а также на валидаторе в наземном транспорте", - добавляется в сообщении ведомства.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Беглов рассказал о темпах строительства метро в Петербурге
5 марта, 23:59
 
