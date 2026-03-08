https://1prime.ru/20260308/myaso-868124549.html
Россия вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии
Россия вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии - 08.03.2026, ПРАЙМ
Россия вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии
Россия в феврале этого года более чем в четыре раза нарастила импорт мяса из Бразилии, войдя в топ-5 покупателей по сравнению с февралем прошлого года,... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T13:17+0300
2026-03-08T13:17+0300
2026-03-08T13:17+0300
бизнес
россия
бразилия
рф
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/08/868124369_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ecb949edee5051125fbd5e69f7b535a9.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года более чем в четыре раза нарастила импорт мяса из Бразилии, войдя в топ-5 покупателей по сравнению с февралем прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы. Так, экспорт бразильцами мяса крупного рогатого скота (как охлажденного, так и замороженного) россиянам в феврале текущего года оказался на максимуме с ноября 2025 года и составил 64,8 миллиона долларов (13,4 тысячи тонн). За месяц поставки взлетели в 2,4 раза, а за год - в 4,3 раза. Таким образом, РФ среди главных покупателей мяса у Бразилии заняла 4-е место. Год назад она была десятой, а в январе - седьмой. Также в пятерку вошли Китай (570,1 миллиона долларов), США (217,8 миллиона), Чили (78,5 миллиона) и Мексика (41,3 миллиона). Кроме того россияне приобретали у бразильцев свинину - на 1,2 миллиона долларов (373,9 тонны) в феврале, что в 2,3 раза больше в годовом и на треть меньше в месячном выражении. Поставки домашней птицы и субпродуктов достигли 2,9 миллиона долларов (1,4 тысячи тонн), увеличившись к январю на 42%, но сократившись к прошлому февралю в 3,8 раза. А мясных субпродуктов - 4,9 миллиона долларов (2,3 тысячи тонн), что в 2,4 раза больше, чем год назад, и на десятую часть больше результата января.
https://1prime.ru/20260304/myaso-868005942.html
бразилия
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/08/868124369_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_06d8bb7a712dc3e97850de0c2e7a2480.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, бразилия, рф, китай
Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, РФ, КИТАЙ
Россия вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии
Россия в феврале вошла в пятерку главных покупателей мяса у Бразилии
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале этого года более чем в четыре раза нарастила импорт мяса из Бразилии, войдя в топ-5 покупателей по сравнению с февралем прошлого года, подсчитало РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы.
Так, экспорт бразильцами мяса крупного рогатого скота (как охлажденного, так и замороженного) россиянам в феврале текущего года оказался на максимуме с ноября 2025 года и составил 64,8 миллиона долларов (13,4 тысячи тонн). За месяц поставки взлетели в 2,4 раза, а за год - в 4,3 раза.
Экспорт мяса из России поставил рекорд в 2025 году
Таким образом, РФ
среди главных покупателей мяса у Бразилии
заняла 4-е место. Год назад она была десятой, а в январе - седьмой. Также в пятерку вошли Китай
(570,1 миллиона долларов), США
(217,8 миллиона), Чили
(78,5 миллиона) и Мексика
(41,3 миллиона).
Кроме того россияне приобретали у бразильцев свинину - на 1,2 миллиона долларов (373,9 тонны) в феврале, что в 2,3 раза больше в годовом и на треть меньше в месячном выражении. Поставки домашней птицы и субпродуктов достигли 2,9 миллиона долларов (1,4 тысячи тонн), увеличившись к январю на 42%, но сократившись к прошлому февралю в 3,8 раза. А мясных субпродуктов - 4,9 миллиона долларов (2,3 тысячи тонн), что в 2,4 раза больше, чем год назад, и на десятую часть больше результата января.