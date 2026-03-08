https://1prime.ru/20260308/napravleniya-868122241.html

Названы самые популярные направления для экскурсионного отдыха в России

Названы самые популярные направления для экскурсионного отдыха в России - 08.03.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные направления для экскурсионного отдыха в России

Калининградская область, Северный Кавказ, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца являются самыми популярными направлениями для экскурсионного отдыха у | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T09:45+0300

2026-03-08T09:45+0300

2026-03-08T09:45+0300

туризм

бизнес

россия

байкал

санкт-петербург

краснодарский край

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862886720_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed14970624be509108cd543754304f7e.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Калининградская область, Северный Кавказ, Байкал, Санкт-Петербург и города Золотого кольца являются самыми популярными направлениями для экскурсионного отдыха у россиян этой весной, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора "Алеан". "В сегменте экскурсионных туров (проживание и экскурсионное обслуживание) самыми популярными направлениями путешествий на весну остаются Калининградская область (22% от всего объема бронирований экскурсионных туров по России), Северный Кавказ (18%), Байкал (13%), Золотое кольцо (13%), Санкт-Петербург (8%)", - сказали в "Алеан". По данным туроператора, спрос на весенние поездки в 2026 году по России снизился на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако отмечается, что все больше путешественников покупает тур незадолго до поездки. "Поэтому возможно, что мы будем наблюдать отложенный спрос, и весенние туры будут активнее бронировать за неделю-полторы недели до заезда", - сказали в "Алеан". Помимо экскурсионных туров, россияне весной активно выбирают санаторно-курортный отдых. Так, среди популярных направлений в топ вошли курорты Кавказских Минеральных Вод (39% бронирований) и Краснодарского края (33%). "Спрос на Кавказские Минеральные Воды опережает черноморские курорты, потому что весна - популярное время для оздоровительных поездок, и самым востребованным направлением санаторно-курортного лечения в России остаются здравницы Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Пятигорска", - сказали в "Алеан".

https://1prime.ru/20260217/turizm-867568506.html

байкал

санкт-петербург

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, байкал, санкт-петербург, краснодарский край, российский союз туриндустрии