Четыре нефтехранилища в Иране подверглись ударам
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам в Иране, заявил представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни. Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам. "Эти атаки пришлись лишь на четыре нефтехранилища. С учетом заранее предусмотренных мер, а также наличия и других хранилищ в стране никакого беспокойства касательно обеспечения бензином и энергией нет. Населению нет необходимости выстраиваться в длинные очереди на заправках", - сказал Хосейни агентству ILNA, комментируя, удары США и Израиля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
мировая экономика, иран, сша, израиль
