Четыре нефтехранилища в Иране подверглись ударам - 08.03.2026, ПРАЙМ
Четыре нефтехранилища в Иране подверглись ударам
Четыре нефтехранилища в Иране подверглись ударам
Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам в Иране, заявил представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни. | 08.03.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
иран
сша
израиль
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам в Иране, заявил представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни. Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам. "Эти атаки пришлись лишь на четыре нефтехранилища. С учетом заранее предусмотренных мер, а также наличия и других хранилищ в стране никакого беспокойства касательно обеспечения бензином и энергией нет. Населению нет необходимости выстраиваться в длинные очереди на заправках", - сказал Хосейни агентству ILNA, комментируя, удары США и Израиля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
израиль
мировая экономика, иран, сша, израиль
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
11:02 08.03.2026
 
Четыре нефтехранилища в Иране подверглись ударам

Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам в Иране

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам в Иране, заявил представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни.
Ранее национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана сообщила, что нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиаударам.
"Эти атаки пришлись лишь на четыре нефтехранилища. С учетом заранее предусмотренных мер, а также наличия и других хранилищ в стране никакого беспокойства касательно обеспечения бензином и энергией нет. Населению нет необходимости выстраиваться в длинные очереди на заправках", - сказал Хосейни агентству ILNA, комментируя, удары США и Израиля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬ
 
 
