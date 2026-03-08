https://1prime.ru/20260308/openai-868122407.html

Ведущий руководитель OpenAI уволилась из-за сделки с Пентагоном

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Руководитель отдела робототехники американской OpenAI Кейтлин Калиновски сообщила о своем уходе из компании из-за сделки с Пентагоном об использовании технологий OpenAI в военных структурах страны. Ранее глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания договорилась с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в "секретной сети" ведомства. "Я уволилась из OpenAI... Это было непростое решение. ИИ играет важную роль в национальной безопасности. Но слежка за американцами без судебного надзора и смертоносная автономия без разрешения человека - это вопросы, которые заслуживали более тщательного обсуждения, чем получили", - написала Калиновски в соцсети X. Как отмечает газета Politico, OpenAI подтвердила уход Калиновски и подчеркнула, что, по мнению компании, соглашение с Пентагоном создает действенный путь для ответственного использования ИИ в области национальной безопасности без "внутренней слежки и автономного оружия". OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

