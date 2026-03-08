Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ведущий руководитель OpenAI уволилась из-за сделки с Пентагоном - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/openai-868122407.html
Ведущий руководитель OpenAI уволилась из-за сделки с Пентагоном
Ведущий руководитель OpenAI уволилась из-за сделки с Пентагоном - 08.03.2026, ПРАЙМ
Ведущий руководитель OpenAI уволилась из-за сделки с Пентагоном
Руководитель отдела робототехники американской OpenAI Кейтлин Калиновски сообщила о своем уходе из компании из-за сделки с Пентагоном об использовании... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T10:19+0300
2026-03-08T10:19+0300
технологии
openai
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Руководитель отдела робототехники американской OpenAI Кейтлин Калиновски сообщила о своем уходе из компании из-за сделки с Пентагоном об использовании технологий OpenAI в военных структурах страны. Ранее глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания договорилась с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в "секретной сети" ведомства. "Я уволилась из OpenAI... Это было непростое решение. ИИ играет важную роль в национальной безопасности. Но слежка за американцами без судебного надзора и смертоносная автономия без разрешения человека - это вопросы, которые заслуживали более тщательного обсуждения, чем получили", - написала Калиновски в соцсети X. Как отмечает газета Politico, OpenAI подтвердила уход Калиновски и подчеркнула, что, по мнению компании, соглашение с Пентагоном создает действенный путь для ответственного использования ИИ в области национальной безопасности без "внутренней слежки и автономного оружия". OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20260205/openai-867220682.html
https://1prime.ru/20260203/openai-867144050.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, openai
Технологии, OpenAI
10:19 08.03.2026
 
Ведущий руководитель OpenAI уволилась из-за сделки с Пентагоном

Руководитель отдела робототехники OpenAI уволилась из-за сделки с Пентагоном

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США. Архивное фото
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Руководитель отдела робототехники американской OpenAI Кейтлин Калиновски сообщила о своем уходе из компании из-за сделки с Пентагоном об использовании технологий OpenAI в военных структурах страны.
Ранее глава OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания договорилась с Пентагоном об использовании ее ИИ-моделей в "секретной сети" ведомства.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
OpenAI представил новую платформу для предприятий
5 февраля, 18:42
"Я уволилась из OpenAI... Это было непростое решение. ИИ играет важную роль в национальной безопасности. Но слежка за американцами без судебного надзора и смертоносная автономия без разрешения человека - это вопросы, которые заслуживали более тщательного обсуждения, чем получили", - написала Калиновски в соцсети X.
Как отмечает газета Politico, OpenAI подтвердила уход Калиновски и подчеркнула, что, по мнению компании, соглашение с Пентагоном создает действенный путь для ответственного использования ИИ в области национальной безопасности без "внутренней слежки и автономного оружия".
OpenAI - разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Искусственный интеллект
OpenAI ищет аналоги чипам Nvidia
3 февраля, 11:16
 
ТехнологииOpenAI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала