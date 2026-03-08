Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/oschadbank-868123013.html
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности - 08.03.2026, ПРАЙМ
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
Украинский государственный "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть ему конфискованные инкассаторские машины и ценности. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T10:36+0300
2026-03-08T10:36+0300
россия
венгрия
украина
рф
петер сийярто
виктор орбан
ощадбанк
facebook
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/82/829478295_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_3faa508711d8cfc6352d5e5e1ff124f0.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украинский государственный "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть ему конфискованные инкассаторские машины и ценности. "Ощадбанк" в пятницу заявлял, что его инкассаторы, якобы задержанные ранее в Венгрии, перевозили около 80 миллионов долларов и девяти килограммов золота. "После... захвата в Венгрии 5 марта семерых сотрудников "Ощадбанка", двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Ощадбанка" в соцсети Facebook*. В банке заявили, что намерены обжаловать решение об ограничении возможности пребывания на территории ЕС, которое было наложено миграционной службой Венгрии на сотрудников инкассаторской бригады банка. "Второе направление - осуществление правовых шагов для возврата имущества банка… "Ощадбанк" абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний относительно проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей", - отметили в "Ощадбанке". Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти требуют от Украины объяснений и проведут собственное расследование. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
венгрия
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/82/829478295_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_897a00affcaa7e220fc978f173d8cc55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, украина, рф, петер сийярто, виктор орбан, ощадбанк, facebook, ес
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, РФ, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Ощадбанк, Facebook, ЕС
10:36 08.03.2026
 
Украинский "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности

"Ощадбанк" требует от Венгрии вернуть инкассаторские машины и ценности

© AFP / Sergei SupinskyОтделение "Ощадбанка" в Киеве
Отделение Ощадбанка в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Отделение "Ощадбанка" в Киеве. Архивное фото
© AFP / Sergei Supinsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украинский государственный "Ощадбанк" потребовал от Венгрии вернуть ему конфискованные инкассаторские машины и ценности.
"Ощадбанк" в пятницу заявлял, что его инкассаторы, якобы задержанные ранее в Венгрии, перевозили около 80 миллионов долларов и девяти килограммов золота.
"После... захвата в Венгрии 5 марта семерых сотрудников "Ощадбанка", двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Ощадбанка" в соцсети Facebook*.
В банке заявили, что намерены обжаловать решение об ограничении возможности пребывания на территории ЕС, которое было наложено миграционной службой Венгрии на сотрудников инкассаторской бригады банка.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
Вчера, 22:16
"Второе направление - осуществление правовых шагов для возврата имущества банка… "Ощадбанк" абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний относительно проведения независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей", - отметили в "Ощадбанке".
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, венгерские власти требуют от Украины объяснений и проведут собственное расследование. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РОССИЯВЕНГРИЯУКРАИНАРФПетер СийяртоВиктор ОрбанОщадбанкFacebookЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала