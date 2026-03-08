https://1prime.ru/20260308/peskov-868123975.html

Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков

Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков

08.03.2026

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Мировое сообщество фактически лишилось международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента отметил, что де-юре международное право существует, однако де-факто его больше нет. "А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст", - подчеркнул Песков.

