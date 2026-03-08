Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков - 08.03.2026, ПРАЙМ
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков - 08.03.2026, ПРАЙМ
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков
Мировое сообщество фактически лишилось международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T12:45+0300
2026-03-08T12:45+0300
россия
дмитрий песков
в мире
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Мировое сообщество фактически лишилось международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента отметил, что де-юре международное право существует, однако де-факто его больше нет. "А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст", - подчеркнул Песков.
иран
россия, дмитрий песков, в мире, иран
РОССИЯ, Дмитрий Песков, В мире, ИРАН
12:45 08.03.2026
 
Мировое сообщество лишилось международного права, заявил Песков

Песков: мировое сообщество фактически лишилось международного права

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Мировое сообщество фактически лишилось международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента отметил, что де-юре международное право существует, однако де-факто его больше нет.
"А какое право пришло на место международного, честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Можно только политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст", - подчеркнул Песков.
РОССИЯ Дмитрий Песков В мире ИРАН
 
 
Заголовок открываемого материала