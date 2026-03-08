https://1prime.ru/20260308/peskov-868124116.html

России нужно сосредоточиться на своих интересах, заявил Песков

России нужно сосредоточиться на своих интересах, заявил Песков - 08.03.2026, ПРАЙМ

России нужно сосредоточиться на своих интересах, заявил Песков

России на фоне начавшегося в мире идеального шторма нужно сосредоточиться на своих интересах и потенциале, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T12:50+0300

2026-03-08T12:50+0300

2026-03-08T12:50+0300

россия

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. России на фоне начавшегося в мире идеального шторма нужно сосредоточиться на своих интересах и потенциале, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, от огромного числа региональных конфликтов и нерешенных проблем в мире наступает кумулятивный эффект, который выливается в экономические и политические последствия. Песков подчеркнул, что мировое сообщество лишилось международного права. "Прав Путин - на фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И надо крепко думать головой и быть собранными", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

https://1prime.ru/20260306/peskov-868079753.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дмитрий песков