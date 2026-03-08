Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
России нужно сосредоточиться на своих интересах, заявил Песков - 08.03.2026
России нужно сосредоточиться на своих интересах, заявил Песков
России нужно сосредоточиться на своих интересах, заявил Песков - 08.03.2026, ПРАЙМ
России нужно сосредоточиться на своих интересах, заявил Песков
России на фоне начавшегося в мире идеального шторма нужно сосредоточиться на своих интересах и потенциале, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T12:50+0300
2026-03-08T12:50+0300
россия
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. России на фоне начавшегося в мире идеального шторма нужно сосредоточиться на своих интересах и потенциале, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, от огромного числа региональных конфликтов и нерешенных проблем в мире наступает кумулятивный эффект, который выливается в экономические и политические последствия. Песков подчеркнул, что мировое сообщество лишилось международного права. "Прав Путин - на фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И надо крепко думать головой и быть собранными", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
россия, рф, дмитрий песков
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
12:50 08.03.2026
 
России нужно сосредоточиться на своих интересах, заявил Песков

Песков: России на фоне идеального шторма нужно сосредоточиться на своих интересах

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. России на фоне начавшегося в мире идеального шторма нужно сосредоточиться на своих интересах и потенциале, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, от огромного числа региональных конфликтов и нерешенных проблем в мире наступает кумулятивный эффект, который выливается в экономические и политические последствия. Песков подчеркнул, что мировое сообщество лишилось международного права.
"Прав Путин - на фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И надо крепко думать головой и быть собранными", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
РОССИЯРФДмитрий Песков
 
 
