России нужно сосредоточиться на своих интересах, заявил Песков
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. России на фоне начавшегося в мире идеального шторма нужно сосредоточиться на своих интересах и потенциале, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, от огромного числа региональных конфликтов и нерешенных проблем в мире наступает кумулятивный эффект, который выливается в экономические и политические последствия. Песков подчеркнул, что мировое сообщество лишилось международного права. "Прав Путин - на фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать. И надо крепко думать головой и быть собранными", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
