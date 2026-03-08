https://1prime.ru/20260308/peskov-868126075.html

Песков рассказал о реакции Европы на энергошантаж Украины

Песков рассказал о реакции Европы на энергошантаж Украины

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Линия киевского режима на энергетический шантаж Европы не может проходить незамеченной, но страны ЕС почему-то затыкают друг другу рот, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, взрыв Украиной газопровода "Северный поток" был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности. "Затем неоднократно были попытки киевского режима подобраться к "Турецкому потоку" и к "Голубому потоку". Потом они стали шантажировать Венгрию тем, что якобы взорван нефтепровод "Дружба". И когда венгры сказали: "Покажите нам дырку", они их туда не пускают", – сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в ЕС стараются не замечать продолжающийся энергетический шантаж со стороны Киева. "Эта линия киевского режима на энергетический шантаж почему-то остается незамеченной со стороны Европы. Точнее, она не может проходить незамеченной. Ее замечают. Но они почему-то затыкают друг другу рот", - подчеркнул Песков. Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.

