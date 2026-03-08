Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков заявил о потенциале роста азиатских рынков - 08.03.2026
Песков заявил о потенциале роста азиатских рынков
Песков заявил о потенциале роста азиатских рынков - 08.03.2026, ПРАЙМ
Песков заявил о потенциале роста азиатских рынков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что азиатские рынки сейчас более отчетливо демонстрируют потенциал роста. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T14:20+0300
2026-03-08T15:07+0300
россия
рф
дмитрий песков
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852690307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_857854c8b7d59984d1caf04ea9f91d13.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что азиатские рынки сейчас более отчетливо демонстрируют потенциал роста. "Динамика роста экономик в мире меняется, она совершенно разнонаправленная. Там, где была высокая динамика несколько десятилетий назад, сейчас она близка к стагнации. И, например, азиатские рынки сейчас более подвижные, и потенциал роста там просматривается гораздо более отчетливо", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя текущую ситуацию в экономике. Президент России Владимир Путин в среду допустил прекращение РФ поставок российского газа на европейские рынки с уходом на более перспективные прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
рф
россия, рф, дмитрий песков, владимир путин, ес
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС
14:20 08.03.2026 (обновлено: 15:07 08.03.2026)
 
Песков заявил о потенциале роста азиатских рынков

Песков заявил, что азиатские рынки демонстрируют потенциал роста

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что азиатские рынки сейчас более отчетливо демонстрируют потенциал роста.
"Динамика роста экономик в мире меняется, она совершенно разнонаправленная. Там, где была высокая динамика несколько десятилетий назад, сейчас она близка к стагнации. И, например, азиатские рынки сейчас более подвижные, и потенциал роста там просматривается гораздо более отчетливо", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя текущую ситуацию в экономике.
Президент России Владимир Путин в среду допустил прекращение РФ поставок российского газа на европейские рынки с уходом на более перспективные прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС
 
 
