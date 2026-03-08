https://1prime.ru/20260308/peskov-868126357.html
Песков заявил о потенциале роста азиатских рынков
Песков заявил о потенциале роста азиатских рынков - 08.03.2026
Песков заявил о потенциале роста азиатских рынков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что азиатские рынки сейчас более отчетливо демонстрируют потенциал роста.
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что азиатские рынки сейчас более отчетливо демонстрируют потенциал роста. "Динамика роста экономик в мире меняется, она совершенно разнонаправленная. Там, где была высокая динамика несколько десятилетий назад, сейчас она близка к стагнации. И, например, азиатские рынки сейчас более подвижные, и потенциал роста там просматривается гораздо более отчетливо", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя текущую ситуацию в экономике. Президент России Владимир Путин в среду допустил прекращение РФ поставок российского газа на европейские рынки с уходом на более перспективные прямо сейчас, не дожидаясь, пока через месяц начнут вступать в силу ограничения со стороны ЕС.
Песков заявил о потенциале роста азиатских рынков
Песков заявил, что азиатские рынки демонстрируют потенциал роста