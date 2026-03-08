https://1prime.ru/20260308/podezdy-868118875.html

Захламление подъездов грозит штрафом до 15 тысяч рублей

Захламление подъездов грозит штрафом до 15 тысяч рублей - 08.03.2026, ПРАЙМ

Захламление подъездов грозит штрафом до 15 тысяч рублей

Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде колясок и велосипедов, которые мешают проходу или создают угрозу... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T02:50+0300

2026-03-08T02:50+0300

2026-03-08T02:50+0300

общество

бизнес

недвижимость

андрей моисеев

рэу им. г.в.плеханова

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868118875.jpg?1772927416

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде колясок и велосипедов, которые мешают проходу или создают угрозу соседям, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. "Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Так, согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5000 до 15000 рублей. Но это именно в случае пожароопасности мусора, или если вещи - коляски, велосипеды - мешают проходам и создают угрозу", - сказал Моисеев. По его словам, запреты загромождения закреплены в довольно давно принятых, но до сих пор действующих актах Госстроя. Например, одно из постановлений Госстроя прямо запрещает размещение на лестничных площадках бытового оборудования и инвентаря.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, недвижимость, андрей моисеев, рэу им. г.в.плеханова