Захламление подъездов грозит штрафом до 15 тысяч рублей
2026-03-08
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 15 тысяч рублей за хранение в подъезде колясок и велосипедов, которые мешают проходу или создают угрозу соседям, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.
"Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Так, согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5000 до 15000 рублей. Но это именно в случае пожароопасности мусора, или если вещи - коляски, велосипеды - мешают проходам и создают угрозу", - сказал Моисеев.
По его словам, запреты загромождения закреплены в довольно давно принятых, но до сих пор действующих актах Госстроя.
Например, одно из постановлений Госстроя прямо запрещает размещение на лестничных площадках бытового оборудования и инвентаря.
