Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, глава государства пожелал им счастья и благополучия, отметив, что женщинам... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T00:10+0300
2026-03-08T00:10+0300
общество
рф
владимир путин
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, глава государства пожелал им счастья и благополучия, отметив, что женщинам подвластно все. "Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее", - сказал Путин. Президент РФ отметил, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытания. "Дорогие женщины, вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником! С Международным женским днем!" - добавил Путин.
общество , рф, владимир путин
Общество , РФ, Владимир Путин
00:10 08.03.2026
 

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, глава государства пожелал им счастья и благополучия, отметив, что женщинам подвластно все.
"Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытания.
"Дорогие женщины, вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно, здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником! С Международным женским днем!" - добавил Путин.
 
