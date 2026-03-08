Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российским женщинам удается все успевать, важно ценить их умение поражать окружающих своей красотой и в тоже время выдержкой и трудолюбием, заявил президент России Владимир Путин. "Порой кажется, что нет таких вершин, которые были бы недоступны нашим женщинам. Вы добиваетесь потрясающих результатов в самых разных профессиях. Когда этого требует дело, проявляете исключительную стойкость характера, волевые лидерские качества", - сказал Путин в поздравлении с 8 Марта. Глава государства отметил, что российские женщины без колебаний приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружают вниманием и заботой родных и близких, посвящают себя воспитанию детей. "Конечно, очень непросто уметь успевать все, поражать своей красотой и обаянием, и вместе с тем трудолюбием, целеустремленностью, выдержкой. Но у вас это получается. Важно это ценить и понимать", - подчеркнул президент.
общество , россия, владимир путин
Экономика, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
00:19 08.03.2026
 

Путин в поздравлении с 8 Марта отметил, что российским женщинам удается успевать все

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Российским женщинам удается все успевать, важно ценить их умение поражать окружающих своей красотой и в тоже время выдержкой и трудолюбием, заявил президент России Владимир Путин.
"Порой кажется, что нет таких вершин, которые были бы недоступны нашим женщинам. Вы добиваетесь потрясающих результатов в самых разных профессиях. Когда этого требует дело, проявляете исключительную стойкость характера, волевые лидерские качества", - сказал Путин в поздравлении с 8 Марта.
Глава государства отметил, что российские женщины без колебаний приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается, окружают вниманием и заботой родных и близких, посвящают себя воспитанию детей.
"Конечно, очень непросто уметь успевать все, поражать своей красотой и обаянием, и вместе с тем трудолюбием, целеустремленностью, выдержкой. Но у вас это получается. Важно это ценить и понимать", - подчеркнул президент.
 
