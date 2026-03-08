https://1prime.ru/20260308/putin-868125228.html
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине - 08.03.2026
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве, все пошло оттуда, заявил президент России Владимир Путин. | 08.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве, все пошло оттуда, заявил президент России Владимир Путин. "Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины, в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Российский лидер подчеркнул, что украинский кризис возник не из-за действий РФ, а из-за политики западных государств.
