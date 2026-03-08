https://1prime.ru/20260308/putin-868125228.html

Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине

2026-03-08T13:55+0300

мировая экономика

украина

запад

киев

владимир путин

"веди"

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве, все пошло оттуда, заявил президент России Владимир Путин. "Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины, в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Российский лидер подчеркнул, что украинский кризис возник не из-за действий РФ, а из-за политики западных государств.

