Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине - 08.03.2026
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве, все пошло оттуда, заявил президент России Владимир Путин. "Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины, в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Российский лидер подчеркнул, что украинский кризис возник не из-за действий РФ, а из-за политики западных государств.
13:55 08.03.2026 (обновлено: 14:04 08.03.2026)
 
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине

Путин: украинский кризис начался из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве, все пошло оттуда, заявил президент России Владимир Путин.
"Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины, в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Российский лидер подчеркнул, что украинский кризис возник не из-за действий РФ, а из-за политики западных государств.
Чаты
Заголовок открываемого материала