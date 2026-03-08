"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина
Политик Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что заявление президента России Владимира Путина о возможности немедленной остановки поставок газа в Евросоюз стало неожиданностью для европейских лидеров.
"Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона, (главу ЕК — Прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму", — отметил он в соцсети X.
Политик отметил, что "истерическая антироссийская политика" наносит значительный ущерб интересам Франции.
В среду Владимир Путин напомнил, что через месяц Евросоюз планирует ввести ограничения на закупку российского газа, включая сжиженный газ, а к 2027 году — полностью запретить его импорт. Президент подчеркнул, что Москва может уже сейчас прекратить поставки и переориентироваться на другие рынки.
Также в воскресенье Путин заявил, что кризис на Украине возник вследствие поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его мнению, европейские страны теперь пожинают последствия своих действий. Они не могут не замечать энергетический шантаж со стороны Украины, но затыкают друг другу рот.
Кроме того, президент добавил, что обстановка на мировых рынках обострилась до предела. Ранее он назвал происходящее в европейской энергетике итогом ошибочной политики властей ЕС.
