https://1prime.ru/20260308/putin-868134193.html

"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина

"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина - 08.03.2026, ПРАЙМ

"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что заявление президента России Владимира Путина о возможности немедленной остановки поставок | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T22:07+0300

2026-03-08T22:07+0300

2026-03-08T22:07+0300

франция

газ

украина

москва

владимир путин

урсула фон дер ляйен

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что заявление президента России Владимира Путина о возможности немедленной остановки поставок газа в Евросоюз стало неожиданностью для европейских лидеров."Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона, (главу ЕК — Прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму", — отметил он в соцсети X.Политик отметил, что "истерическая антироссийская политика" наносит значительный ущерб интересам Франции.В среду Владимир Путин напомнил, что через месяц Евросоюз планирует ввести ограничения на закупку российского газа, включая сжиженный газ, а к 2027 году — полностью запретить его импорт. Президент подчеркнул, что Москва может уже сейчас прекратить поставки и переориентироваться на другие рынки.Также в воскресенье Путин заявил, что кризис на Украине возник вследствие поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его мнению, европейские страны теперь пожинают последствия своих действий. Они не могут не замечать энергетический шантаж со стороны Украины, но затыкают друг другу рот.Кроме того, президент добавил, что обстановка на мировых рынках обострилась до предела. Ранее он назвал происходящее в европейской энергетике итогом ошибочной политики властей ЕС.

https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html

https://1prime.ru/20260308/rossiya-868133652.html

https://1prime.ru/20260308/ukraina-868133065.html

франция

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, газ, украина, москва, владимир путин, урсула фон дер ляйен, ес, ек