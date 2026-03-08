Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/putin-868134193.html
"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина
"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что заявление президента России Владимира Путина о возможности немедленной остановки поставок | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T22:07+0300
2026-03-08T22:07+0300
франция
газ
украина
москва
владимир путин
урсула фон дер ляйен
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что заявление президента России Владимира Путина о возможности немедленной остановки поставок газа в Евросоюз стало неожиданностью для европейских лидеров."Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона, (главу ЕК — Прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму", — отметил он в соцсети X.Политик отметил, что "истерическая антироссийская политика" наносит значительный ущерб интересам Франции.В среду Владимир Путин напомнил, что через месяц Евросоюз планирует ввести ограничения на закупку российского газа, включая сжиженный газ, а к 2027 году — полностью запретить его импорт. Президент подчеркнул, что Москва может уже сейчас прекратить поставки и переориентироваться на другие рынки.Также в воскресенье Путин заявил, что кризис на Украине возник вследствие поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его мнению, европейские страны теперь пожинают последствия своих действий. Они не могут не замечать энергетический шантаж со стороны Украины, но затыкают друг другу рот.Кроме того, президент добавил, что обстановка на мировых рынках обострилась до предела. Ранее он назвал происходящее в европейской энергетике итогом ошибочной политики властей ЕС.
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
https://1prime.ru/20260308/rossiya-868133652.html
https://1prime.ru/20260308/ukraina-868133065.html
франция
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, газ, украина, москва, владимир путин, урсула фон дер ляйен, ес, ек
ФРАНЦИЯ, Газ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
22:07 08.03.2026
 
"Вам конец!" Во Франции забили тревогу после жесткого заявления Путина

Политик Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что заявление президента России Владимира Путина о возможности немедленной остановки поставок газа в Евросоюз стало неожиданностью для европейских лидеров.

"Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона, (главу ЕК — Прим. ред.) Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму", — отметил он в соцсети X.
Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Даже нищие". Произошедшее с украинцами в Венгрии вызвало панику в Германии
Вчера, 22:16
Политик отметил, что "истерическая антироссийская политика" наносит значительный ущерб интересам Франции.

В среду Владимир Путин напомнил, что через месяц Евросоюз планирует ввести ограничения на закупку российского газа, включая сжиженный газ, а к 2027 году — полностью запретить его импорт. Президент подчеркнул, что Москва может уже сейчас прекратить поставки и переориентироваться на другие рынки.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Битва уже началась". Выпад Европы в адрес России напугал Запад
21:48
Также в воскресенье Путин заявил, что кризис на Украине возник вследствие поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его мнению, европейские страны теперь пожинают последствия своих действий. Они не могут не замечать энергетический шантаж со стороны Украины, но затыкают друг другу рот.

Кроме того, президент добавил, что обстановка на мировых рынках обострилась до предела. Ранее он назвал происходящее в европейской энергетике итогом ошибочной политики властей ЕС.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"В мусорном ведре". На Западе указали Украине на ее место
21:36
 
ФРАНЦИЯГазУКРАИНАМОСКВАВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала