https://1prime.ru/20260308/pvo-868132517.html
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву - 08.03.2026, ПРАЙМ
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T21:05+0300
2026-03-08T21:05+0300
2026-03-08T21:05+0300
россия
москва
рф
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_7518cfb5137cfc5fc6768d99b56d60ec.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее мэр сообщал о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву. "Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву", - написал Собянин в канале на платформе Max. Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
https://1prime.ru/20260304/vsu-867995152.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_32e4ba3e50f2fa01168e1370054a69d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рф, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Сергей Собянин
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Собянин: ПВО сбила еще один летевший на Москву БПЛА