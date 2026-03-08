Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву - 08.03.2026
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву - 08.03.2026, ПРАЙМ
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T21:05+0300
2026-03-08T21:05+0300
россия
москва
рф
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859714080_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_7518cfb5137cfc5fc6768d99b56d60ec.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее мэр сообщал о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву. "Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву", - написал Собянин в канале на платформе Max. Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
москва
рф
2026
россия, москва, рф, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Сергей Собянин
21:05 08.03.2026
 
Силы ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Собянин: ПВО сбила еще один летевший на Москву БПЛА

© РИА Новости . Станислав Красильников
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Силы ПВО Минобороны РФ сбили еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр сообщал о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву.
"Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву", - написал Собянин в канале на платформе Max.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
РОССИЯ МОСКВА РФ Сергей Собянин
 
 
Заголовок открываемого материала