https://1prime.ru/20260308/rosaviatsiya-868135843.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения - 08.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T22:57+0300
2026-03-08T22:57+0300
2026-03-08T22:57+0300
бизнес
калуга
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Ограничения в работе калужского аэропорта "Грабцево" ввели в 11.31 мск. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
https://1prime.ru/20260308/chp-868134688.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8389792425d8ef3e225638c6330fcfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
Ограничения в работе калужского аэропорта "Грабцево" ввели в 11.31 мск.
"Аэропорт Калуги
("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Emirates продолжает регистрацию россиян на ближайшие рейсы