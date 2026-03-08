https://1prime.ru/20260308/rosaviatsiya-868135843.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения

бизнес

калуга

росавиация

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. Ограничения в работе калужского аэропорта "Грабцево" ввели в 11.31 мск. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

калуга

2026

