В Роскачестве рассказали, как выбрать шоколад
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. При выборе шоколада стоит ориентироваться на изготовленную по ГОСТу продукцию, обращать внимание на структуру шоколада - она должна быть однородной, а состав - достаточно коротким, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Эксперты советуют отдавать предпочтение шоколаду, изготовленному по ГОСТу. Дополнительным плюсом будет наличие на упаковке российского Знака качества - это говорит о том, что продукция соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающим стандартам качества", - сказали в организации. Там отметили, что на сегодняшний день в России в продаже находятся семь наименований от популярных производителей, которые отмечены таким знаком. Кроме того, значение имеет и внешний вид самой плитки шоколада. "Поверхность может быть глянцевой и блестящей, а также матовой и ровной, с рисунком или без - строгих требований здесь нет, особенно если речь идет о шоколаде с добавками, в том числе орехами, цукатами или изюмом. Тем не менее структура должна оставаться однородной: все добавки должны равномерно распределяться по всей плитке", - добавили в Роскачестве. В составе темного шоколада, как правило, должны быть какао-масло, тертый какао и сахар, а в молочном добавляется сухое молоко. Маркировка качественного продукта обязательно включает дату изготовления, срок годности и условия хранения. Производитель также обязан указывать наличие ГМО, если их содержание превышает установленную норму, и обозначение стандарта (например, ГОСТ), по которому изготовлен шоколад.
05:17 08.03.2026
 
В Роскачестве рассказали, как выбрать шоколад

Роскачество посоветовало выбирать шоколад, изготовленный по ГОСТу

Заголовок открываемого материала