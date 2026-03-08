Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
общество
экономика
МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает региональный прожиточный минимум, сообщила РИА Новости заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева. "Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10 процентов)", - сказала Карцева. Она уточнила, что в результате принятых мер количество многодетных семей, которые смогут претендовать на пособие, может вырасти почти в 1,5 раза – с 20% многодетных семей до почти 30%.
2026
общество
Общество , Экономика
03:50 08.03.2026 (обновлено: 04:18 08.03.2026)
 
Стало известно, каким многодетные семьи получат единое пособие

Эксперт Карцева: единое пособие будут выплачивать семьям с тремя и более детьми

МОСКВА, 8 мар – ПРАЙМ. Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает региональный прожиточный минимум, сообщила РИА Новости заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева.
"Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10 процентов)", - сказала Карцева.
Она уточнила, что в результате принятых мер количество многодетных семей, которые смогут претендовать на пособие, может вырасти почти в 1,5 раза – с 20% многодетных семей до почти 30%.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
