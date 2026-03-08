Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260308/rossija-868121584.html
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России - 08.03.2026, ПРАЙМ
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России
Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России,... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T07:48+0300
2026-03-08T07:48+0300
бизнес
экономика
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868121584.jpg?1772945312
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в апреле 2025 года. В качестве заявителя указана компания "Джапан Тобакко Инк". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года. Под товарным знаком компания сможет продавать в России табак, сигареты, папиросы, жидкости для электронных сигарет, сигаретные гильзы и спички. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Роспатент
07:48 08.03.2026
 
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России

Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в апреле 2025 года. В качестве заявителя указана компания "Джапан Тобакко Инк". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Под товарным знаком компания сможет продавать в России табак, сигареты, папиросы, жидкости для электронных сигарет, сигаретные гильзы и спички.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала