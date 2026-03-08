https://1prime.ru/20260308/rossija-868121584.html
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России - 08.03.2026, ПРАЙМ
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России
Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России,... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T07:48+0300
2026-03-08T07:48+0300
2026-03-08T07:48+0300
бизнес
экономика
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868121584.jpg?1772945312
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в апреле 2025 года. В качестве заявителя указана компания "Джапан Тобакко Инк". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Под товарным знаком компания сможет продавать в России табак, сигареты, папиросы, жидкости для электронных сигарет, сигаретные гильзы и спички.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Роспатент
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России
Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в апреле 2025 года. В качестве заявителя указана компания "Джапан Тобакко Инк". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Под товарным знаком компания сможет продавать в России табак, сигареты, папиросы, жидкости для электронных сигарет, сигаретные гильзы и спички.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".