Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России

Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России - 08.03.2026, ПРАЙМ

Japan Tobacco зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России

Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России

2026-03-08T07:48+0300

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в апреле 2025 года. В качестве заявителя указана компания "Джапан Тобакко Инк". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года. Под товарным знаком компания сможет продавать в России табак, сигареты, папиросы, жидкости для электронных сигарет, сигаретные гильзы и спички. Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".

2026

