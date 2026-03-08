Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о тревоге в ЕС из-за России на фоне ситуации с Ираном - 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T15:23+0300
2026-03-08T15:24+0300
персидский залив
иран
сша
дмитрий песков
the wall street journal
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Длительное закрытие Персидского залива из-за военных действий может заставить Европейский Союз пересмотреть свою политику по восстановлению энергетических связей с Россией, пишет The Wall Street Journal. "Европейцы опасаются, что если Персидский залив останется закрытым на продолжительное время, это заставит регион пересмотреть свою жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой", — говорится в материале.В статье упоминается, что по данным аналитиков и компаний, отслеживающих движение судов, за последние дни несколько танкеров с энергоресурсами изменили курс с европейских направлений на азиатские. "Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов", — приводит издание слова старшего аналитика по нефти в компании Kpler Нависа Даса.США и Израиль 28 февраля начали атаки на иранские объекты, включая Тегеран, что повлекло за собой разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильским территориям и по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана Москва замечает увеличение спроса на российские энергоресурсы.
персидский залив
иран
сша
персидский залив, иран, сша, дмитрий песков, the wall street journal
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ИРАН, США, Дмитрий Песков, The Wall Street Journal
15:23 08.03.2026 (обновлено: 15:24 08.03.2026)
 
СМИ рассказали о тревоге в ЕС из-за России на фоне ситуации с Ираном

WSJ: война в Персидском заливе вынудит ЕС поменять позицию по энергоресурсам из РФ

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Длительное закрытие Персидского залива из-за военных действий может заставить Европейский Союз пересмотреть свою политику по восстановлению энергетических связей с Россией, пишет The Wall Street Journal.
"Европейцы опасаются, что если Персидский залив останется закрытым на продолжительное время, это заставит регион пересмотреть свою жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой", — говорится в материале.
В статье упоминается, что по данным аналитиков и компаний, отслеживающих движение судов, за последние дни несколько танкеров с энергоресурсами изменили курс с европейских направлений на азиатские.
"Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов", — приводит издание слова старшего аналитика по нефти в компании Kpler Нависа Даса.
США и Израиль 28 февраля начали атаки на иранские объекты, включая Тегеран, что повлекло за собой разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильским территориям и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана Москва замечает увеличение спроса на российские энергоресурсы.
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВИРАНСШАДмитрий ПесковThe Wall Street Journal
 
 
