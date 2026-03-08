https://1prime.ru/20260308/rossiya-868126653.html

СМИ рассказали о тревоге в ЕС из-за России на фоне ситуации с Ираном

СМИ рассказали о тревоге в ЕС из-за России на фоне ситуации с Ираном

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Длительное закрытие Персидского залива из-за военных действий может заставить Европейский Союз пересмотреть свою политику по восстановлению энергетических связей с Россией, пишет The Wall Street Journal. "Европейцы опасаются, что если Персидский залив останется закрытым на продолжительное время, это заставит регион пересмотреть свою жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой", — говорится в материале.В статье упоминается, что по данным аналитиков и компаний, отслеживающих движение судов, за последние дни несколько танкеров с энергоресурсами изменили курс с европейских направлений на азиатские. "Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов", — приводит издание слова старшего аналитика по нефти в компании Kpler Нависа Даса.США и Израиль 28 февраля начали атаки на иранские объекты, включая Тегеран, что повлекло за собой разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильским территориям и по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана Москва замечает увеличение спроса на российские энергоресурсы.

