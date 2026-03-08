https://1prime.ru/20260308/rossiya-868130558.html
В Россию с Ближнего Востока уже прибыло более 37 тысяч пассажиров
2026-03-08T18:41+0300
2026-03-08T18:41+0300
2026-03-08T18:47+0300
ближний восток
бизнес
россия
рф
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Более 37 тысяч пассажиров на 181 рейсе прибыли в Россию из стран Ближнего Востока с начала недели, сообщил Минтранс РФ."С начала недели, 2-7 марта, в Россию из стран Ближнего Востока уже прибыли 37,6 тысячи пассажиров на 181 рейсе", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
ближний восток, бизнес, россия, рф
