В Россию с Ближнего Востока уже прибыло более 37 тысяч пассажиров
2026-03-08T18:41+0300
2026-03-08T18:47+0300
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Более 37 тысяч пассажиров на 181 рейсе прибыли в Россию из стран Ближнего Востока с начала недели, сообщил Минтранс РФ."С начала недели, 2-7 марта, в Россию из стран Ближнего Востока уже прибыли 37,6 тысячи пассажиров на 181 рейсе", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
18:41 08.03.2026 (обновлено: 18:47 08.03.2026)
 
В Россию с Ближнего Востока уже прибыло более 37 тысяч пассажиров

В Россию с Ближнего Востока уже прибыло более 37,6 тыс пассажиров на 181 рейсе

Самолет в небе
Самолет в небе
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Более 37 тысяч пассажиров на 181 рейсе прибыли в Россию из стран Ближнего Востока с начала недели, сообщил Минтранс РФ.
"С начала недели, 2-7 марта, в Россию из стран Ближнего Востока уже прибыли 37,6 тысячи пассажиров на 181 рейсе", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
