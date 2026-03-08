Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" с 3 марта отправил в Россию из ОАЭ 19 рейсов - 08.03.2026
"Аэрофлот" с 3 марта отправил в Россию из ОАЭ 19 рейсов
"Аэрофлот" с 3 марта отправил в Россию из ОАЭ 19 рейсов - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" с 3 марта отправил в Россию из ОАЭ 19 рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с 3 марта отправила из ОАЭ в Россию 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров, сообщил перевозчик.
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с 3 марта отправила из ОАЭ в Россию 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров, сообщил перевозчик. "Начиная с 3 марта авиакомпания суммарно отправила 19 рейсов, на которых вывезено 6,9 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" продолжает формировать рейсы из ОАЭ на ближайшие дни, отметил перевозчик. Авиакомпания советует следить за информацией по контактам, указанным в бронировании, а также за сообщениями от туроператоров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство
"Аэрофлот" с 3 марта отправил в Россию из ОАЭ 19 рейсов

"Аэрофлот" с 3 марта отправил в Россию из ОАЭ 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров

© РИА Новости . Андрей Станавов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с 3 марта отправила из ОАЭ в Россию 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров, сообщил перевозчик.
"Начиная с 3 марта авиакомпания суммарно отправила 19 рейсов, на которых вывезено 6,9 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" продолжает формировать рейсы из ОАЭ на ближайшие дни, отметил перевозчик. Авиакомпания советует следить за информацией по контактам, указанным в бронировании, а также за сообщениями от туроператоров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство
