"Аэрофлот" с 3 марта отправил в Россию из ОАЭ 19 рейсов
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начиная с 3 марта отправила из ОАЭ в Россию 19 рейсов с 6,9 тысячи пассажиров, сообщил перевозчик. "Начиная с 3 марта авиакомпания суммарно отправила 19 рейсов, на которых вывезено 6,9 тысячи пассажиров", - говорится в сообщении. "Аэрофлот" продолжает формировать рейсы из ОАЭ на ближайшие дни, отметил перевозчик. Авиакомпания советует следить за информацией по контактам, указанным в бронировании, а также за сообщениями от туроператоров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство
