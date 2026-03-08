https://1prime.ru/20260308/rossiya-868133652.html

"Битва уже началась". Выпад Европы в адрес России напугал Запад

европа

ближний восток

газ

запад

марио драги

урсула фон дер ляйен

кирилл дмитриев

ес

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Европа рискует столкнуться с энергетическим кризисом из-за отказа от российского сжиженного природного газа и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Le Monde."Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие. <…> Торговля газом серьезно пострадала из-за начала войны на Ближнем Востоке, продолжительность которой превысила неделю: больше никакое грузовое судно не может пройти через Ормузский пролив — морскую артерию, которая в обычное время ежедневно пропускает суда, перевозящие совокупно 20% общемирового СПГ. <…> Напряженная ситуация возникла в момент, когда Европейский союз приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов", — сообщается в материале.Тем не менее, авторы статьи подчеркивают, что наибольшая опасность исходит не от самого снабжения, а от роста цен. Конфликт на Ближнем Востоке ведет к резкому скачку стоимости газа, что представляет серьезнейшую угрозу для европейских стран.Энергетический кризис в ЕвропеВ конце 2024 года бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги подготовил отчет для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Документ отмечает, что несмотря на заявления об успешных заменах российского газа, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами и недостатком ресурсов. Так, в ЕС цены на газ в четыре-пять раз превышают американские.Однако в середине октября Европейский совет утвердил план по постепенному отказу от импорта российского газа, начиная с 1 января 2026 года. Для текущих контрактов предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил, что из-за отказа от российского импорта Европа потеряла более 1,3 триллиона евро.В среду президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству в сотрудничестве с отечественными компаниями рассмотреть возможность поставок природного газа на новые перспективные рынки. По его словам, с учетом роста цен Россия может найти более выгодные направления для экспорта, чем Европа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

