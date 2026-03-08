"Битва уже началась". Выпад Европы в адрес России напугал Запад

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260308/rossiya-868133652.html
европа
ближний восток
газ
запад
марио драги
урсула фон дер ляйен
кирилл дмитриев
ес
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Европа рискует столкнуться с энергетическим кризисом из-за отказа от российского сжиженного природного газа и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Le Monde."Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие. &lt;…&gt; Торговля газом серьезно пострадала из-за начала войны на Ближнем Востоке, продолжительность которой превысила неделю: больше никакое грузовое судно не может пройти через Ормузский пролив — морскую артерию, которая в обычное время ежедневно пропускает суда, перевозящие совокупно 20% общемирового СПГ. &lt;…&gt; Напряженная ситуация возникла в момент, когда Европейский союз приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов", — сообщается в материале.Тем не менее, авторы статьи подчеркивают, что наибольшая опасность исходит не от самого снабжения, а от роста цен. Конфликт на Ближнем Востоке ведет к резкому скачку стоимости газа, что представляет серьезнейшую угрозу для европейских стран.Энергетический кризис в ЕвропеВ конце 2024 года бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги подготовил отчет для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Документ отмечает, что несмотря на заявления об успешных заменах российского газа, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами и недостатком ресурсов. Так, в ЕС цены на газ в четыре-пять раз превышают американские.Однако в середине октября Европейский совет утвердил план по постепенному отказу от импорта российского газа, начиная с 1 января 2026 года. Для текущих контрактов предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил, что из-за отказа от российского импорта Европа потеряла более 1,3 триллиона евро.В среду президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству в сотрудничестве с отечественными компаниями рассмотреть возможность поставок природного газа на новые перспективные рынки. По его словам, с учетом роста цен Россия может найти более выгодные направления для экспорта, чем Европа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
https://1prime.ru/20260308/ukraina-868133065.html
европа
ближний восток
запад
европа, ближний восток, газ, запад, марио драги, урсула фон дер ляйен, кирилл дмитриев, ес
ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Газ, ЗАПАД, Марио Драги, Урсула фон дер Ляйен, Кирилл Дмитриев, ЕС
"Битва уже началась". Выпад Европы в адрес России напугал Запад

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Европа рискует столкнуться с энергетическим кризисом из-за отказа от российского сжиженного природного газа и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Le Monde.

"Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие. <…> Торговля газом серьезно пострадала из-за начала войны на Ближнем Востоке, продолжительность которой превысила неделю: больше никакое грузовое судно не может пройти через Ормузский пролив — морскую артерию, которая в обычное время ежедневно пропускает суда, перевозящие совокупно 20% общемирового СПГ. <…> Напряженная ситуация возникла в момент, когда Европейский союз приготовился к концу 2027 года полностью прекратить закупки российских углеводородов", — сообщается в материале.
Тем не менее, авторы статьи подчеркивают, что наибольшая опасность исходит не от самого снабжения, а от роста цен. Конфликт на Ближнем Востоке ведет к резкому скачку стоимости газа, что представляет серьезнейшую угрозу для европейских стран.


Энергетический кризис в Европе

В конце 2024 года бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги подготовил отчет для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Документ отмечает, что несмотря на заявления об успешных заменах российского газа, энергетический рынок Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами и недостатком ресурсов. Так, в ЕС цены на газ в четыре-пять раз превышают американские.

Однако в середине октября Европейский совет утвердил план по постепенному отказу от импорта российского газа, начиная с 1 января 2026 года. Для текущих контрактов предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил, что из-за отказа от российского импорта Европа потеряла более 1,3 триллиона евро.

В среду президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству в сотрудничестве с отечественными компаниями рассмотреть возможность поставок природного газа на новые перспективные рынки. По его словам, с учетом роста цен Россия может найти более выгодные направления для экспорта, чем Европа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКГазЗАПАДМарио ДрагиУрсула фон дер ЛяйенКирилл ДмитриевЕС
 
 
