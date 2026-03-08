https://1prime.ru/20260308/rosstat-868121670.html
Россия в 2025 году вошла в десятку крупнейших экономик мира
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года стала восьмой по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Так, российская экономика, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей, что в долларовом выражении составляет 2,556 триллиона. В результате страна стала восьмой по размеру долларового ВВП. Последний раз Россия входила в топ-10 в 2022 году с 2,3 триллиона долларов. По итогам года Россия обогнала Италию, чей ВВП составил 2,553 триллиона долларов, и Канаду с 2,35 триллиона долларов. При этом лидером остаются США, чья экономика достигла 30,8 триллиона долларов, Китай занимает второе место с 19,8 триллиона, а Германия - третье с 5,05 триллиона. Япония остается четвертой - ее экономика в прошлом году составила 4,4 триллиона долларов, на пятом месте расположилась Индия (по предварительной оценке, 3,9 триллиона долларов). Шестой стала Британия, где ВВП по итогам прошлого года составил 3,7 триллиона долларов, а седьмой - Франция с 3,4 триллиона долларов.
