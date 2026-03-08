Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 2025 году вошла в десятку крупнейших экономик мира
Россия в 2025 году вошла в десятку крупнейших экономик мира
Россия в 2025 году вошла в десятку крупнейших экономик мира
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года стала восьмой по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Так, российская экономика, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей, что в долларовом выражении составляет 2,556 триллиона. В результате страна стала восьмой по размеру долларового ВВП. Последний раз Россия входила в топ-10 в 2022 году с 2,3 триллиона долларов. По итогам года Россия обогнала Италию, чей ВВП составил 2,553 триллиона долларов, и Канаду с 2,35 триллиона долларов. При этом лидером остаются США, чья экономика достигла 30,8 триллиона долларов, Китай занимает второе место с 19,8 триллиона, а Германия - третье с 5,05 триллиона. Япония остается четвертой - ее экономика в прошлом году составила 4,4 триллиона долларов, на пятом месте расположилась Индия (по предварительной оценке, 3,9 триллиона долларов). Шестой стала Британия, где ВВП по итогам прошлого года составил 3,7 триллиона долларов, а седьмой - Франция с 3,4 триллиона долларов.
Россия в 2025 году вошла в десятку крупнейших экономик мира

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года стала восьмой по объему ВВП в долларовом выражении, обойдя Италию и Канаду, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Так, российская экономика, согласно первой оценке Росстата, достигла 213,5 триллиона рублей, что в долларовом выражении составляет 2,556 триллиона. В результате страна стала восьмой по размеру долларового ВВП.
Последний раз Россия входила в топ-10 в 2022 году с 2,3 триллиона долларов. По итогам года Россия обогнала Италию, чей ВВП составил 2,553 триллиона долларов, и Канаду с 2,35 триллиона долларов.
При этом лидером остаются США, чья экономика достигла 30,8 триллиона долларов, Китай занимает второе место с 19,8 триллиона, а Германия - третье с 5,05 триллиона. Япония остается четвертой - ее экономика в прошлом году составила 4,4 триллиона долларов, на пятом месте расположилась Индия (по предварительной оценке, 3,9 триллиона долларов).
Шестой стала Британия, где ВВП по итогам прошлого года составил 3,7 триллиона долларов, а седьмой - Франция с 3,4 триллиона долларов.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Эксперт назвал причины спада российской экономики в январе
5 марта, 09:15
 
