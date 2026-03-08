https://1prime.ru/20260308/rzhd-868119898.html
РЖД за пять лет взяли на работу почти 700 машинисток и помощниц машинисток
РЖД за пять лет взяли на работу почти 700 машинисток и помощниц машинисток - 08.03.2026, ПРАЙМ
РЖД за пять лет взяли на работу почти 700 машинисток и помощниц машинисток
РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T05:38+0300
2026-03-08T05:38+0300
2026-03-08T06:45+0300
бизнес
общество
рф
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868119898.jpg?1772941557
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года. Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. "Сегодня 695 работниц ОАО "РЖД" успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий "Ласточка" и "Финист" и "Сапсан", - сообщили в РЖД. Набор женщин по профессии "Помощник машиниста электропоезда" с перспективой дальнейшего обучения по профессии "Машинист электропоезда" осуществляется на постоянной основе, отметили в компании. Первая в РФ женщина - машинист электрички вышла в первый рейс в феврале 2022 года, поезда дальнего следования - 6 марта 2023 года.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , рф, ржд
Бизнес, Общество , РФ, РЖД
РЖД за пять лет взяли на работу почти 700 машинисток и помощниц машинисток
РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов почти 700 женщин
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года.
Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года.
"Сегодня 695 работниц ОАО "РЖД" успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий "Ласточка" и "Финист" и "Сапсан", - сообщили в РЖД.
Набор женщин по профессии "Помощник машиниста электропоезда" с перспективой дальнейшего обучения по профессии "Машинист электропоезда" осуществляется на постоянной основе, отметили в компании.
Первая в РФ женщина - машинист электрички вышла в первый рейс в феврале 2022 года, поезда дальнего следования - 6 марта 2023 года.