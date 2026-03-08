https://1prime.ru/20260308/rzhd-868119898.html

РЖД за пять лет взяли на работу почти 700 машинисток и помощниц машинисток

РЖД за пять лет взяли на работу почти 700 машинисток и помощниц машинисток - 08.03.2026, ПРАЙМ

РЖД за пять лет взяли на работу почти 700 машинисток и помощниц машинисток

РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T05:38+0300

2026-03-08T05:38+0300

2026-03-08T06:45+0300

бизнес

общество

рф

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868119898.jpg?1772941557

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года. Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. "Сегодня 695 работниц ОАО "РЖД" успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий "Ласточка" и "Финист" и "Сапсан", - сообщили в РЖД. Набор женщин по профессии "Помощник машиниста электропоезда" с перспективой дальнейшего обучения по профессии "Машинист электропоезда" осуществляется на постоянной основе, отметили в компании. Первая в РФ женщина - машинист электрички вышла в первый рейс в феврале 2022 года, поезда дальнего следования - 6 марта 2023 года.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , рф, ржд