РЖД за пять лет взяли на работу почти 700 машинисток и помощниц машинисток - 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года. Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. "Сегодня 695 работниц ОАО "РЖД" успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий "Ласточка" и "Финист" и "Сапсан", - сообщили в РЖД. Набор женщин по профессии "Помощник машиниста электропоезда" с перспективой дальнейшего обучения по профессии "Машинист электропоезда" осуществляется на постоянной основе, отметили в компании. Первая в РФ женщина - машинист электрички вышла в первый рейс в феврале 2022 года, поезда дальнего следования - 6 марта 2023 года.
05:38 08.03.2026 (обновлено: 06:45 08.03.2026)
 
РЖД за пять лет взяли на работу почти 700 машинисток и помощниц машинисток

РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов почти 700 женщин

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. РЖД за пять лет взяли на работу машинистами и помощниками машинистов поездов почти 700 женщин, сообщили РИА Новости в компании.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года.
Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года.
"Сегодня 695 работниц ОАО "РЖД" успешно работают в должности машиниста и помощника машиниста подвижного состава. Женщины трудятся на должностях машинистов и помощников машинистов различных типов электровозов и тепловозов, а также электропоездов, в том числе новых серий "Ласточка" и "Финист" и "Сапсан", - сообщили в РЖД.
Набор женщин по профессии "Помощник машиниста электропоезда" с перспективой дальнейшего обучения по профессии "Машинист электропоезда" осуществляется на постоянной основе, отметили в компании.
Первая в РФ женщина - машинист электрички вышла в первый рейс в феврале 2022 года, поезда дальнего следования - 6 марта 2023 года.
 
Заголовок открываемого материала