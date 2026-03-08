В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения

https://1prime.ru/20260308/samolet-868130088.html
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация. Ограничения в работе аэропорта ввели в 17.23 мск. "Аэропорт "Жуковский" ("Раменское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
