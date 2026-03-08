https://1prime.ru/20260308/samolet-868130088.html

В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения

В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения - 08.03.2026, ПРАЙМ

В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T18:21+0300

2026-03-08T18:21+0300

2026-03-08T18:21+0300

бизнес

росавиация

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Жуковский" сняты, сообщила Росавиация. Ограничения в работе аэропорта ввели в 17.23 мск. "Аэропорт "Жуковский" ("Раменское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://1prime.ru/20260305/sochi-868040053.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росавиация, общество