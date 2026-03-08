https://1prime.ru/20260308/samolet-868131249.html
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик. | 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик. "Для пассажиров без ранее оформленной перевозки открыта продажа билетов на следующие рейсы: SU531D Абу-Даби - Москва 9 марта, SU521D и SU525D Дубай - Москва 9, 10, 11 марта", - говорится в сообщении. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ 9-11 марта