https://1prime.ru/20260308/samolet-868131249.html

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ - 08.03.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T19:25+0300

2026-03-08T19:25+0300

2026-03-08T19:25+0300

бизнес

россия

москва

дубай

абу-даби

аэрофлот

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик. "Для пассажиров без ранее оформленной перевозки открыта продажа билетов на следующие рейсы: SU531D Абу-Даби - Москва 9 марта, SU521D и SU525D Дубай - Москва 9, 10, 11 марта", - говорится в сообщении. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

https://1prime.ru/20260308/mintrans-868130707.html

москва

дубай

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, дубай, абу-даби, аэрофлот, в мире