"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ - 08.03.2026
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик. | 08.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик. "Для пассажиров без ранее оформленной перевозки открыта продажа билетов на следующие рейсы: SU531D Абу-Даби - Москва 9 марта, SU521D и SU525D Дубай - Москва 9, 10, 11 марта", - говорится в сообщении. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
19:25 08.03.2026
 
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на шесть рейсов в Москву из ОАЭ 9-11 марта

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на шесть рейсов в Москву из Дубая 9-11 марта и один рейс в Москву из Абу-Даби 9 марта, сообщает перевозчик.
"Для пассажиров без ранее оформленной перевозки открыта продажа билетов на следующие рейсы: SU531D Абу-Даби - Москва 9 марта, SU521D и SU525D Дубай - Москва 9, 10, 11 марта", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
Самолет Airbus-320 - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Почти восемь тысяч человек перевезут из ОАЭ и Омана в Россию в воскресенье
Заголовок открываемого материала