Киев не ответил на просьбы осмотреть участок "Дружбы", заявил МИД Словакии - 08.03.2026
Киев не ответил на просьбы осмотреть участок "Дружбы", заявил МИД Словакии
Киев не ответил на просьбы осмотреть участок "Дружбы", заявил МИД Словакии - 08.03.2026, ПРАЙМ
Киев не ответил на просьбы осмотреть участок "Дружбы", заявил МИД Словакии
Украина не ответила на просьбы Словакии осмотреть якобы поврежденный участок нефтепровода "Дружба", сообщил в воскресенье глава МИД республики Юрай Бланар. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T20:27+0300
2026-03-08T20:27+0300
БРАТИСЛАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украина не ответила на просьбы Словакии осмотреть якобы поврежденный участок нефтепровода "Дружба", сообщил в воскресенье глава МИД республики Юрай Бланар. Издание Politico в четверг написало, что несколько стран-участниц ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако киевский режим ответил резким отказом. Как отметило издание со ссылкой на европейских дипломатов, украинские власти настаивают, что им нужно время для оценки масштабов повреждений трубопровода. "Мы послали две ноты в министерство иностранных дел (Украины - ред.), на которые нам до сих пор не ответили, с просьбой, чтобы мы могли туда (на якобы поврежденный участок "Дружбы" - ред.) поехать посмотреть", - сказал Бланар в эфире телеканала ТА3. Министр напомнил, что посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова также обращалась к украинской стороне с аналогичной просьбой. "У нас нет никакого существенного ответа", - подчеркнул Бланар. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
20:27 08.03.2026
 
Киев не ответил на просьбы осмотреть участок "Дружбы", заявил МИД Словакии

Глава МИД Словакии Бланар: Киев не ответил на просьбы осмотреть "Дружбу"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
БРАТИСЛАВА, 8 мар - ПРАЙМ. Украина не ответила на просьбы Словакии осмотреть якобы поврежденный участок нефтепровода "Дружба", сообщил в воскресенье глава МИД республики Юрай Бланар.
Издание Politico в четверг написало, что несколько стран-участниц ЕС оказывали давление на Украину, чтобы та предоставила доступ для осмотра нефтепровода "Дружба", однако киевский режим ответил резким отказом. Как отметило издание со ссылкой на европейских дипломатов, украинские власти настаивают, что им нужно время для оценки масштабов повреждений трубопровода.
"Мы послали две ноты в министерство иностранных дел (Украины - ред.), на которые нам до сих пор не ответили, с просьбой, чтобы мы могли туда (на якобы поврежденный участок "Дружбы" - ред.) поехать посмотреть", - сказал Бланар в эфире телеканала ТА3.
Министр напомнил, что посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова также обращалась к украинской стороне с аналогичной просьбой.
"У нас нет никакого существенного ответа", - подчеркнул Бланар.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Песков рассказал о реакции Европы на энергошантаж Украины
