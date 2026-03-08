https://1prime.ru/20260308/sovfedja-868118758.html

В Совфеде рассказали, как мошенники обманывают россиян

общество

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников коммунальных служб, выманивая коды доступа к порталу "Госуслуги" и банковским приложениям, рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин. "Тема коммунальных услуг давно стала удобной оболочкой для мошеннических схем. Люди привыкли к объявлениям о плановых работах, отключениях воды или электричества и проверках счётчиков, а значит — изначально настроены на доверие. Этим и пользуются злоумышленники, маскируя попытку кражи цифровых данных под заботу о безопасности жильцов домов", - сказал парламентарий. Сенатор описал типичный сценарий: звонок якобы от "инженера участка" или сотрудника подрядной организации, обслуживающей многоквартирный дом. Злоумышленник уточняет адрес, этаж, сообщает о якобы запланированных работах и просит жильцов находиться дома в определённое время, часто неудобное — в рабочие часы буднего дня. "Когда человек ожидаемо отвечает, что в это время дома его не будет, разговор плавно переходит в "решение проблемы". Аферист предлагает оформить все документы в электронном виде, уверяя, что это стандартная практика и никакого визита в офис не потребуется. Для подтверждения личности, по его словам, нужно всего лишь назвать код из СМС", - рассказал Шейкин. Он подчеркнул, что на этом этапе схема раскрывается. "Никакого отношения к коммунальным службам этот "инженер" не имеет, а код из сообщения на самом деле предназначен для входа в аккаунт на портале "Госуслуги" или в банковское приложение. Назвав его, человек сам передаёт злоумышленникам доступ к своей цифровой идентичности со всеми вытекающими последствиями: от попыток оформить на него кредиты до использования его электронной подписи", - констатировал политик. Сенатор призвал граждан быть бдительными и ни в коем случае не сообщать незнакомцам коды из СМС и другие персональные данные. "Важно помнить, что ни управляющая компания, ни ресурсоснабжающие организации не подтверждают договоры и акты о выполненных работах по телефону с помощью кодов из СМС. Любая просьба продиктовать код под предлогом "оформления договора" — это не упрощение процедуры, а попытка взлома", - предупредил Шейкин.

