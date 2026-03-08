Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/ssha-868119722.html
"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников
"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников
Издание Politico отмечает, что союзники США опасаются, что их запасы оружия, приобретенного у Вашингтона, могут истощиться в случае войны с Ираном. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T05:36+0300
2026-03-08T05:36+0300
мировая экономика
сша
иран
вашингтон
politico
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Издание Politico отмечает, что союзники США опасаются, что их запасы оружия, приобретенного у Вашингтона, могут истощиться в случае войны с Ираном. "Союзники США с недоверием наблюдают, как Пентагон перенаправляет поставки оружия на войну с Ираном, разгневанные и напуганные тем, что оружие, которое США вынудили закупить, никогда до них не дойдет", — говорится в материале.По данным издания, европейские страны обеспокоены тем, что не смогут оказать поддержку Украине, а союзники в Азии, потрясенные огневой мощью Штатов, волнуются, что этом может послужить примером Китаю и КНДР."Это очень расстраивает, слова не соответствуют делам", — сообщил изданию на условиях анонимности восточноевропейский чиновник.Автор материала указывает, что ситуация посылает тревожные сигналы для стран Азии и Европы, которые раньше воспринимали продажи оружия Пентагоном как гарантированные. Ранее Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что США расходуют значительные запасы боеприпасов в ударах по Ирану. В то же время страны Персидского залива ожидают поставок ракет-перехватчиков от Вашингтона, однако США медлят с их отправкой из-за нехватки.
https://1prime.ru/20260308/ukraina-868119326.html
https://1prime.ru/20260308/tramp-868119188.html
https://1prime.ru/20260307/ssha-868101593.html
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, вашингтон, politico, financial times
Мировая экономика, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Politico, Financial Times
05:36 08.03.2026
 
"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников

Politico: союзники США испугались, что война с Ираном оставит их без оружия

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Издание Politico отмечает, что союзники США опасаются, что их запасы оружия, приобретенного у Вашингтона, могут истощиться в случае войны с Ираном.
"Союзники США с недоверием наблюдают, как Пентагон перенаправляет поставки оружия на войну с Ираном, разгневанные и напуганные тем, что оружие, которое США вынудили закупить, никогда до них не дойдет", — говорится в материале.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Важно для нас": в Киеве вспомнили о переговорах с Россией из-за Ирана
05:01
По данным издания, европейские страны обеспокоены тем, что не смогут оказать поддержку Украине, а союзники в Азии, потрясенные огневой мощью Штатов, волнуются, что этом может послужить примером Китаю и КНДР.
"Это очень расстраивает, слова не соответствуют делам", — сообщил изданию на условиях анонимности восточноевропейский чиновник.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
В США предупредили Трампа о неизбежной катастрофе в Иране
04:53
Автор материала указывает, что ситуация посылает тревожные сигналы для стран Азии и Европы, которые раньше воспринимали продажи оружия Пентагоном как гарантированные.
Ранее Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что США расходуют значительные запасы боеприпасов в ударах по Ирану. В то же время страны Персидского залива ожидают поставок ракет-перехватчиков от Вашингтона, однако США медлят с их отправкой из-за нехватки.
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"Новое занятие": дипломат раскрыл изменения в поведении Трампа из-за Ирана
Вчера, 06:39
 
Мировая экономикаСШАИРАНВАШИНГТОНPoliticoFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала