"Никогда не дойдет": атака США на Иран навела страх на их союзников

Издание Politico отмечает, что союзники США опасаются, что их запасы оружия, приобретенного у Вашингтона, могут истощиться в случае войны с Ираном. | 08.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Издание Politico отмечает, что союзники США опасаются, что их запасы оружия, приобретенного у Вашингтона, могут истощиться в случае войны с Ираном. "Союзники США с недоверием наблюдают, как Пентагон перенаправляет поставки оружия на войну с Ираном, разгневанные и напуганные тем, что оружие, которое США вынудили закупить, никогда до них не дойдет", — говорится в материале.По данным издания, европейские страны обеспокоены тем, что не смогут оказать поддержку Украине, а союзники в Азии, потрясенные огневой мощью Штатов, волнуются, что этом может послужить примером Китаю и КНДР."Это очень расстраивает, слова не соответствуют делам", — сообщил изданию на условиях анонимности восточноевропейский чиновник.Автор материала указывает, что ситуация посылает тревожные сигналы для стран Азии и Европы, которые раньше воспринимали продажи оружия Пентагоном как гарантированные. Ранее Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что США расходуют значительные запасы боеприпасов в ударах по Ирану. В то же время страны Персидского залива ожидают поставок ракет-перехватчиков от Вашингтона, однако США медлят с их отправкой из-за нехватки.

2026

