"Удары сокращены": в США поставили на место Хегсета после слов об Иране

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил несогласие с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета относительно значительного сокращения атак | 08.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил несогласие с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета относительно значительного сокращения атак Ирана на объекты США, делясь своим мнением в социальной сети X. "Хотя министр войны продолжает утверждать, что мы сократили вражеские удары на 90%, уже очевидно, что иранская сторона продолжает без перерыва вести значимые наступательные действия с использованием беспилотников и ракет", — написал он.Дэвис полагает, что США неспособны перехватить все БПЛА и ракеты, а вероятность успешного противодействия находится в пределах от пяти до десяти процентов. "Соединенные Штаты решительно вступили в войну, которую они не могут разумно выиграть приемлемой ценой", — подытожил эксперт.Ранее Financial Times отметила, что Пентагон подвергся критике за свою агрессивную риторику в адрес Ирана. Эскалация конфликта привела к появлению в социальных сетях видеоматериалов, демонстрирующих силу американской армии. Пит Хегсет также сделал несколько заявлений в агрессивном ключе.Бывшие чиновники и военные считают такие действия лишенными сострадания и обвиняют руководство в попытке скрыть истинные масштабы трагедии. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, включая территорию Тегерана, что привело к разрушениям и гибели гражданских. В ответ Иран наносит удары по израильским районам, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

