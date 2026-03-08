https://1prime.ru/20260308/ssha-868127666.html
В США сделали внезапное заявление о России из-за войны в Иране
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут сдерживать Москву из-за истощения вооружений в конфликте с Ираном, пишет The American Conservative."С каждым днем войны Штаты все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются миллиарды долларов и годы. Чем раньше США смогут объявить о победе и вернуться домой, тем лучше будет для возможностей Вашингтона сдерживать Китай, Россию и Северную Корею с помощью обычного вооружения", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, долгий конфликт с Ираном сильно ударит по американский военным запасам, необходимым для США в других регионах мира.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
