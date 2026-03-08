Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали внезапное заявление о России из-за войны в Иране - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/ssha-868127666.html
В США сделали внезапное заявление о России из-за войны в Иране
В США сделали внезапное заявление о России из-за войны в Иране - 08.03.2026, ПРАЙМ
В США сделали внезапное заявление о России из-за войны в Иране
Соединенные Штаты не смогут сдерживать Москву из-за истощения вооружений в конфликте с Ираном, пишет The American Conservative. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T16:42+0300
2026-03-08T16:42+0300
мировая экономика
иран
сша
москва
the american conservative
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_1df0c8e1b84aaf1fc7a8e70b5a35f215.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут сдерживать Москву из-за истощения вооружений в конфликте с Ираном, пишет The American Conservative."С каждым днем войны Штаты все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются миллиарды долларов и годы. Чем раньше США смогут объявить о победе и вернуться домой, тем лучше будет для возможностей Вашингтона сдерживать Китай, Россию и Северную Корею с помощью обычного вооружения", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, долгий конфликт с Ираном сильно ударит по американский военным запасам, необходимым для США в других регионах мира.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
https://1prime.ru/20260308/finlyandiya-868127534.html
https://1prime.ru/20260308/iran-868127285.html
иран
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699232_0:12:2539:1917_1920x0_80_0_0_60a5d2d9f8c54929e623033c5acc62a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, москва, the american conservative, общество
Мировая экономика, ИРАН, США, МОСКВА, The American Conservative, Общество
16:42 08.03.2026
 
В США сделали внезапное заявление о России из-за войны в Иране

TAC: США не смогут сдерживать Россию из-за истощения вооружений в войне с Ираном

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТуристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Туристы возле монумента Вашингтона в Вашингтоне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не смогут сдерживать Москву из-за истощения вооружений в конфликте с Ираном, пишет The American Conservative.
"С каждым днем войны Штаты все больше расходуют ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются миллиарды долларов и годы. Чем раньше США смогут объявить о победе и вернуться домой, тем лучше будет для возможностей Вашингтона сдерживать Китай, Россию и Северную Корею с помощью обычного вооружения", — говорится в публикации.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Ужасно пострадает". В Финляндии сделали неожиданное заявление о России
16:41
По мнению обозревателя, долгий конфликт с Ираном сильно ударит по американский военным запасам, необходимым для США в других регионах мира.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Эскалация практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Сжигают столицу". На Западе забили тревогу из-за нового удара США по Ирану
16:40
 
Мировая экономикаИРАНСШАМОСКВАThe American ConservativeОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала