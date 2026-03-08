https://1prime.ru/20260308/ssha-868130224.html

Санкционная политика США в отношении России не изменилась, заявил Райт

Санкционная политика США в отношении России не изменилась, заявил Райт - 08.03.2026, ПРАЙМ

Санкционная политика США в отношении России не изменилась, заявил Райт

Санкционная политика США в отношении РФ не изменилась в связи с операцией против Ирана, заявил министр энергетики США Крис Райт. | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T18:28+0300

2026-03-08T18:28+0300

2026-03-08T18:28+0300

россия

сша

иран

ормузский пролив

cnn

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Санкционная политика США в отношении РФ не изменилась в связи с операцией против Ирана, заявил министр энергетики США Крис Райт. Ранее глава минэнерго США сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. "Нет, не подрывает. Политика Соединённых Штатов в отношении России нисколько не изменилась", - сказал Райт телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, подрывает ли операция на Ближнем Востоке усилия Вашингтона по снижению потребления российской нефти союзниками США. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

https://1prime.ru/20260308/ssha-868127666.html

сша

иран

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, иран, ормузский пролив, cnn, общество