Санкционная политика США в отношении России не изменилась, заявил Райт - 08.03.2026
Санкционная политика США в отношении России не изменилась, заявил Райт
Санкционная политика США в отношении России не изменилась, заявил Райт - 08.03.2026, ПРАЙМ
Санкционная политика США в отношении России не изменилась, заявил Райт
Санкционная политика США в отношении РФ не изменилась в связи с операцией против Ирана, заявил министр энергетики США Крис Райт. | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T18:28+0300
2026-03-08T18:28+0300
ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Санкционная политика США в отношении РФ не изменилась в связи с операцией против Ирана, заявил министр энергетики США Крис Райт. Ранее глава минэнерго США сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив. "Нет, не подрывает. Политика Соединённых Штатов в отношении России нисколько не изменилась", - сказал Райт телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, подрывает ли операция на Ближнем Востоке усилия Вашингтона по снижению потребления российской нефти союзниками США. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
РОССИЯ, США, ИРАН, Ормузский пролив, CNN, Общество
18:28 08.03.2026
 
Санкционная политика США в отношении России не изменилась, заявил Райт

Глава Минэнерго Райт: политика США в отношении России нисколько не изменилась

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 8 мар - ПРАЙМ. Санкционная политика США в отношении РФ не изменилась в связи с операцией против Ирана, заявил министр энергетики США Крис Райт.
Ранее глава минэнерго США сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.
"Нет, не подрывает. Политика Соединённых Штатов в отношении России нисколько не изменилась", - сказал Райт телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, подрывает ли операция на Ближнем Востоке усилия Вашингтона по снижению потребления российской нефти союзниками США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В США сделали внезапное заявление о России из-за войны в Иране
