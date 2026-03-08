Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Заставят ненавидеть": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/ssha-868132793.html
"Заставят ненавидеть": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
"Заставят ненавидеть": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Заставят ненавидеть": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
Действия Соединенных Штатов в Иране не способствуют достижению военных целей, а лишь порождают ненависть, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T21:29+0300
2026-03-08T21:29+0300
сша
иран
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_58:0:1118:596_1920x0_80_0_0_a23d1507e04c3a0a6b7fdb42bf07e604.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Действия Соединенных Штатов в Иране не способствуют достижению военных целей, а лишь порождают ненависть, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X."Если цель состоит лишь в том, чтобы причинить страдания мирному населению, то, безусловно, это удастся. Но даже в этом случае как это способствует достижению военных целей США? Разрушение ради разрушения не имеет никакого смысла, но подобные действия, безусловно, заставляют иранский народ ненавидеть нас еще больше", — написал он.По словам эксперта, удары США по Ирану имеют обратный эффект, содействуя "сплочению иранского народа вокруг правительства", против которого борется Вашингтон.Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260307/iran-868115378.html
https://1prime.ru/20260307/tramp-868109095.html
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867943737_190:0:985:596_1920x0_80_0_0_1c043294815a2af87dde896a138230f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, вашингтон, дональд трамп
США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
21:29 08.03.2026
 
"Заставят ненавидеть": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран

Дэвис: действия Вашингтона порождают в Иране ненависть к Соединенным Штатам

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Дым на месте удара в Тегеране
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Действия Соединенных Штатов в Иране не способствуют достижению военных целей, а лишь порождают ненависть, такое мнение выразил военный аналитик, подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Если цель состоит лишь в том, чтобы причинить страдания мирному населению, то, безусловно, это удастся. Но даже в этом случае как это способствует достижению военных целей США? Разрушение ради разрушения не имеет никакого смысла, но подобные действия, безусловно, заставляют иранский народ ненавидеть нас еще больше", — написал он.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
"За 36 часов". В США ужаснулись из-за ущерба от ударов Ирана
Вчера, 22:19
По словам эксперта, удары США по Ирану имеют обратный эффект, содействуя "сплочению иранского народа вокруг правительства", против которого борется Вашингтон.
Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
СМИ раскрыли, что Зеленский планирует сделать Трампу из-за Ирана
Вчера, 16:37
 
СШАИРАНВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала