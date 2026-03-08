https://1prime.ru/20260308/ssha-868133496.html

"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление об агрессии против Ирана

"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление об агрессии против Ирана - 08.03.2026, ПРАЙМ

"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление об агрессии против Ирана

08.03.2026

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты прекрасно осознают риски агрессии против Ирана и намерено пренебрегают безопасностью других государств, такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X."США понимают, что нанесут огромный глобальный ущерб, а также навредят самим себе. Однако Вашингтон считает, что у него есть наилучшие шансы пережить это и выйти из ситуации сильнейшими", — считает он.По словам эксперта, американской администрации абсолютно безразлична судьба арабских государств, Европы, Израиля и Украины. Более того, им "совершенно наплевать на общественность в США".Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.

