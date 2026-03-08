Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление об агрессии против Ирана - 08.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260308/ssha-868133496.html
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление об агрессии против Ирана
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление об агрессии против Ирана - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление об агрессии против Ирана
Соединенные Штаты прекрасно осознают риски агрессии против Ирана и намерено пренебрегают безопасностью других государств, такое мнение выразил американский... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T21:41+0300
2026-03-08T21:41+0300
иран
израиль
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_0:88:2551:1522_1920x0_80_0_0_01da3a36fde195eaf943703b9dbb5149.jpg
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты прекрасно осознают риски агрессии против Ирана и намерено пренебрегают безопасностью других государств, такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X."США понимают, что нанесут огромный глобальный ущерб, а также навредят самим себе. Однако Вашингтон считает, что у него есть наилучшие шансы пережить это и выйти из ситуации сильнейшими", — считает он.По словам эксперта, американской администрации абсолютно безразлична судьба арабских государств, Европы, Израиля и Украины. Более того, им "совершенно наплевать на общественность в США".Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260308/ssha-868132793.html
https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html
иран
израиль
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867933061_47:0:2314:1700_1920x0_80_0_0_f6f82d7945c82e4e9fb92825e0450b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, израиль, сша, дональд трамп
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп
21:41 08.03.2026
 
"Есть шанс". В США сделали тревожное заявление об агрессии против Ирана

Берлетик: США осознают риски операции против Ирана для себя и мира, но им все равно

© AP PhotoДым после взрыва в Тегеране
Дым после взрыва в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Дым после взрыва в Тегеране
© AP Photo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты прекрасно осознают риски агрессии против Ирана и намерено пренебрегают безопасностью других государств, такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"США понимают, что нанесут огромный глобальный ущерб, а также навредят самим себе. Однако Вашингтон считает, что у него есть наилучшие шансы пережить это и выйти из ситуации сильнейшими", — считает он.
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Заставят ненавидеть": в США сообщили о фатальной ошибке при атаке на Иран
21:29
По словам эксперта, американской администрации абсолютно безразлична судьба арабских государств, Европы, Израиля и Украины. Более того, им "совершенно наплевать на общественность в США".
Накануне американский президент Дональд Трамп утверждал, что в субботу по Ирану будет нанесен серьезный удар, рассматривается "полное уничтожение" районов и лиц, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Сосед России предложил США свою территорию для операции в Иране
6 марта, 23:08
 
ИРАНИЗРАИЛЬСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала