В США предупредили Трампа о неизбежной катастрофе в Иране

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп может втянуть страну в непрекращающийся конфликт с Ираном, сообщает американский журнал The National Interest. "Запустив этот кризис, администрация Трампа повторяет те же ошибки, которые долгое время определяли ближневосточную политику США. Без корректировки курса Соединенные Штаты идут по пути к еще одной бесконечной войне", — говорится в статье.По данным издания, несмотря на изначально декларируемую цель свержения иранского правительства, американская администрация сейчас фокусируется на определении желаемого результата в зависимости от динамики боевых действий. "Отсутствие четкого плана и влияние влиятельных лоббистских групп формируют политику, что влечет за собой длительное противостояние на Ближнем Востоке", — резюмирует автор. США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Ранее Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики. Иранский президент Масуд Пезешкиан, отвечая американскому лидеру, подчеркнул, что заявление о безоговорочной капитуляции Ирана — грезы, которые США и Израилю стоит "унести с собой в могилу".
