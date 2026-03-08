https://1prime.ru/20260308/tsakhal-868132070.html
Армия Израиля сообщила о проведении более сотни воздушных ударов по Ливану
2026-03-08T20:35+0300
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении более сотни воздушных ударов по территории Ливана за последний день. "Более сотни воздушных атак было проведено по Ливану за последний день", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Кроме того, ЦАХАЛ заявляет о поражении объекта спецподразделения "Радван" движения "Хезболлах" в Бейруте.
