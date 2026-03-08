Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый дорогой тур на 8 марта - 08.03.2026
Назван самый дорогой тур на 8 марта
Назван самый дорогой тур на 8 марта - 08.03.2026, ПРАЙМ
Назван самый дорогой тур на 8 марта
Самым дорогим туром на 8 марта стала поездка из Москвы на Мальдивы на две недели за почти 2 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров... | 08.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Самым дорогим туром на 8 марта стала поездка из Москвы на Мальдивы на две недели за почти 2 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров Travelata. По данным сервиса, двое взрослых проведут 14 ночей, включая праздничные выходные дни, в пятизвездочном отеле с завтраками, обедами и ужинами. За такой отпуск они заплатили 1 988 877 рублей. В прошлом году наиболее дорогой поездкой на 8 марта тоже было путешествие из Москвы на Мальдивы. Тогда отдых в течение 10 дней для пары с ребенком в отеле с пятью звездами и системой "все включено" обошелся в почти 1,050 миллиона рублей. "Самым бюджетным туром на мартовские праздники стала поездка из Санкт-Петербурга в Абхазию. Один турист проведет три ночи в Цандрипше в гостевом доме без питания. Цена тура – 15 856 рублей", - добавили в Travelata. Наиболее бюджетной поездкой по России с захватом 8 марта в прошлом году было путешествие из Москвы в Сочи - за 13 тысяч рублей за три ночи в трехзвездочном отеле без питания.
10:16 08.03.2026
 
Назван самый дорогой тур на 8 марта

Самым дорогим туром на 8 марта стала поездка из Москвы на Мальдивы

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Самым дорогим туром на 8 марта стала поездка из Москвы на Мальдивы на две недели за почти 2 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров Travelata.
По данным сервиса, двое взрослых проведут 14 ночей, включая праздничные выходные дни, в пятизвездочном отеле с завтраками, обедами и ужинами. За такой отпуск они заплатили 1 988 877 рублей.
В прошлом году наиболее дорогой поездкой на 8 марта тоже было путешествие из Москвы на Мальдивы. Тогда отдых в течение 10 дней для пары с ребенком в отеле с пятью звездами и системой "все включено" обошелся в почти 1,050 миллиона рублей.
"Самым бюджетным туром на мартовские праздники стала поездка из Санкт-Петербурга в Абхазию. Один турист проведет три ночи в Цандрипше в гостевом доме без питания. Цена тура – 15 856 рублей", - добавили в Travelata.
Наиболее бюджетной поездкой по России с захватом 8 марта в прошлом году было путешествие из Москвы в Сочи - за 13 тысяч рублей за три ночи в трехзвездочном отеле без питания.
Заголовок открываемого материала