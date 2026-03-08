https://1prime.ru/20260308/tur-868122667.html

Назван самый дорогой тур на 8 марта

Назван самый дорогой тур на 8 марта - 08.03.2026, ПРАЙМ

Назван самый дорогой тур на 8 марта

Самым дорогим туром на 8 марта стала поездка из Москвы на Мальдивы на две недели за почти 2 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T10:16+0300

2026-03-08T10:16+0300

2026-03-08T10:16+0300

туризм

бизнес

москва

санкт-петербург

абхазия

https://cdnn.1prime.ru/img/84167/12/841671291_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_3b876048db9df42a8415dede5103fb96.jpg

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Самым дорогим туром на 8 марта стала поездка из Москвы на Мальдивы на две недели за почти 2 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в онлайн-магазине туров Travelata. По данным сервиса, двое взрослых проведут 14 ночей, включая праздничные выходные дни, в пятизвездочном отеле с завтраками, обедами и ужинами. За такой отпуск они заплатили 1 988 877 рублей. В прошлом году наиболее дорогой поездкой на 8 марта тоже было путешествие из Москвы на Мальдивы. Тогда отдых в течение 10 дней для пары с ребенком в отеле с пятью звездами и системой "все включено" обошелся в почти 1,050 миллиона рублей. "Самым бюджетным туром на мартовские праздники стала поездка из Санкт-Петербурга в Абхазию. Один турист проведет три ночи в Цандрипше в гостевом доме без питания. Цена тура – 15 856 рублей", - добавили в Travelata. Наиболее бюджетной поездкой по России с захватом 8 марта в прошлом году было путешествие из Москвы в Сочи - за 13 тысяч рублей за три ночи в трехзвездочном отеле без питания.

https://1prime.ru/20260308/napravleniya-868122241.html

москва

санкт-петербург

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, москва, санкт-петербург, абхазия