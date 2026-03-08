https://1prime.ru/20260308/ubiytsa-868128903.html

"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о гибели безжалостного убийцы

"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о гибели безжалостного убийцы - 08.03.2026, ПРАЙМ

"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о гибели безжалостного убийцы

Британец Иэн Хантли, осужденный на пожизненное заключение в 2003 году за убийство двух девочек, скончался через несколько дней после нападения в тюрьме,... | 08.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-08T17:05+0300

2026-03-08T17:05+0300

2026-03-08T17:05+0300

великобритания

the sun

англия

https://cdnn.1prime.ru/img/83521/40/835214023_0:177:3067:1902_1920x0_80_0_0_7adc7d2b48f5b2b6db34f626f6fb4631.jpg

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Британец Иэн Хантли, осужденный на пожизненное заключение в 2003 году за убийство двух девочек, скончался через несколько дней после нападения в тюрьме, сообщает Associated Press. "Один из самых известных в Великобритании детоубийц скончался в субботу", — говорится в публикации.Как сообщается, 26 февраля в тюрьме Франкленд, расположенной на северо-востоке Англии, сокамерник Энтони Рассел во время работы в мастерской нанес Хантли несколько ударов по голове металлическим прутом. В результате полученных тяжелых травм Хантли умер спустя десять дней. В интервью газете The Sun дочь Иэна Хантли выразила облегчение после смерти своего отца, заявив, что "его прах стоило бы смыть в унитаз", и высказала мнение, что "его ждет дьявол". Полиция графства Дарем проводит расследование обстоятельств, приведших к смерти Иэна Хантли, и готовит материалы для передачи в Королевскую прокуратуру с целью рассмотрения возможности предъявления обвинений.

https://1prime.ru/20260307/moshenniki-868104933.html

https://1prime.ru/20260225/orenburg-867800283.html

великобритания

англия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, the sun, англия