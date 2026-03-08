Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о гибели безжалостного убийцы - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о гибели безжалостного убийцы
2026-03-08T17:05+0300
2026-03-08T17:05+0300
великобритания
the sun
англия
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Британец Иэн Хантли, осужденный на пожизненное заключение в 2003 году за убийство двух девочек, скончался через несколько дней после нападения в тюрьме, сообщает Associated Press. "Один из самых известных в Великобритании детоубийц скончался в субботу", — говорится в публикации.Как сообщается, 26 февраля в тюрьме Франкленд, расположенной на северо-востоке Англии, сокамерник Энтони Рассел во время работы в мастерской нанес Хантли несколько ударов по голове металлическим прутом. В результате полученных тяжелых травм Хантли умер спустя десять дней. В интервью газете The Sun дочь Иэна Хантли выразила облегчение после смерти своего отца, заявив, что "его прах стоило бы смыть в унитаз", и высказала мнение, что "его ждет дьявол". Полиция графства Дарем проводит расследование обстоятельств, приведших к смерти Иэна Хантли, и готовит материалы для передачи в Королевскую прокуратуру с целью рассмотрения возможности предъявления обвинений.
великобритания
англия
великобритания, the sun, англия
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, The Sun, Англия
17:05 08.03.2026
 
"Дьявол его ждет". СМИ рассказали о гибели безжалостного убийцы

AP: в Британии сокамерник забил известного детоубийцу до смерти

© Sputnik | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники
Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Британец Иэн Хантли, осужденный на пожизненное заключение в 2003 году за убийство двух девочек, скончался через несколько дней после нападения в тюрьме, сообщает Associated Press.
"Один из самых известных в Великобритании детоубийц скончался в субботу", — говорится в публикации.
Как сообщается, 26 февраля в тюрьме Франкленд, расположенной на северо-востоке Англии, сокамерник Энтони Рассел во время работы в мастерской нанес Хантли несколько ударов по голове металлическим прутом. В результате полученных тяжелых травм Хантли умер спустя десять дней.
В интервью газете The Sun дочь Иэна Хантли выразила облегчение после смерти своего отца, заявив, что "его прах стоило бы смыть в унитаз", и высказала мнение, что "его ждет дьявол".
Полиция графства Дарем проводит расследование обстоятельств, приведших к смерти Иэна Хантли, и готовит материалы для передачи в Королевскую прокуратуру с целью рассмотрения возможности предъявления обвинений.
