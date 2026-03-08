Уиткофф выступил с решительным призывом к России по Ирану

https://1prime.ru/20260308/uitkoff-868125537.html

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф обратился к российским властям с просьбой воздержаться от передачи Тегерану разведывательных данных, которые могли бы быть использованы для атак на американских военных. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на борту президентского самолёта. "Я решительно заявил об этом", — ответил он на вопрос журналиста о том, обсуждал ли он этот вопрос с российской стороной, и выразил надежду, что подобная поддержка не оказывается. Президент США Дональд Трамп, находившийся рядом, отметил, что у Вашингтона отсутствуют доказательства передачи такой информации. Американские и израильские войска 28 февраля начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории, а также военные объекты США на Ближнем Востоке. Обострение ситуации практически остановило движение судов через Ормузский пролив, важнейший маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива на мировой рынок.

