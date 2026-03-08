Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф выступил с решительным призывом к России по Ирану - 08.03.2026
https://1prime.ru/20260308/uitkoff-868125537.html
Уиткофф выступил с решительным призывом к России по Ирану
Уиткофф выступил с решительным призывом к России по Ирану - 08.03.2026, ПРАЙМ
Уиткофф выступил с решительным призывом к России по Ирану
Специальный представитель президента США Стив Уиткофф обратился к российским властям с просьбой воздержаться от передачи Тегерану разведывательных данных,... | 08.03.2026
2026-03-08T14:39+0300
2026-03-08T14:39+0300
иран
стив уиткофф
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф обратился к российским властям с просьбой воздержаться от передачи Тегерану разведывательных данных, которые могли бы быть использованы для атак на американских военных. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на борту президентского самолёта. "Я решительно заявил об этом", — ответил он на вопрос журналиста о том, обсуждал ли он этот вопрос с российской стороной, и выразил надежду, что подобная поддержка не оказывается. Президент США Дональд Трамп, находившийся рядом, отметил, что у Вашингтона отсутствуют доказательства передачи такой информации. Американские и израильские войска 28 февраля начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории, а также военные объекты США на Ближнем Востоке. Обострение ситуации практически остановило движение судов через Ормузский пролив, важнейший маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива на мировой рынок.
https://1prime.ru/20260308/tramp-868119188.html
https://1prime.ru/20260307/tramp-868115038.html
иран
сша
тегеран
иран, стив уиткофф, сша, тегеран, дональд трамп
ИРАН, Стив Уиткофф, США, Тегеран, Дональд Трамп
14:39 08.03.2026
 
Уиткофф выступил с решительным призывом к России по Ирану

Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Специальный представитель президента США Стив Уиткофф обратился к российским властям с просьбой воздержаться от передачи Тегерану разведывательных данных, которые могли бы быть использованы для атак на американских военных. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на борту президентского самолёта.
"Я решительно заявил об этом", — ответил он на вопрос журналиста о том, обсуждал ли он этот вопрос с российской стороной, и выразил надежду, что подобная поддержка не оказывается.
Президент США Дональд Трамп, находившийся рядом, отметил, что у Вашингтона отсутствуют доказательства передачи такой информации.
Американские и израильские войска 28 февраля начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории, а также военные объекты США на Ближнем Востоке. Обострение ситуации практически остановило движение судов через Ормузский пролив, важнейший маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива на мировой рынок.
ИРАНСтив УиткоффСШАТегеранДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала