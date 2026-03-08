https://1prime.ru/20260308/ukraina-868119326.html
"Важно для нас": в Киеве вспомнили о переговорах с Россией из-за Ирана
"Важно для нас": в Киеве вспомнили о переговорах с Россией из-за Ирана - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Важно для нас": в Киеве вспомнили о переговорах с Россией из-за Ирана
08.03.2026
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Операция против Ирана продемонстрировала, что президент США Дональд Трамп не намерен предоставлять Украине гарантий безопасности, об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. "То, что важно для нас: на примере этой войны с Ираном четко видно, что никаких гарантий безопасности они нам не дадут. Это все болтовня", — отметил он. Согласно мнению политолога, Украина больше не является приоритетом для американской администрации. Поэтому Киеву не стоит рассчитывать ни на военную, ни на дипломатическую поддержку в переговорах с Россией. "Никакого ЕС, никакого НАТО, вообще ничего не будет. И никаких гарантий Трамп не даст", — подытожил Соскин. Ранее Трамп в интервью газете Politico заявил, что Зеленский мешает разрешению конфликта на Украине. Американский лидер добавил, что у главы киевского режима осталось меньше козырей, и предложил ему пойти на компромисс. При этом американский президент подчеркнул, что Владимир Путин готов к заключению соглашения.
"Важно для нас": в Киеве вспомнили о переговорах с Россией из-за Ирана
