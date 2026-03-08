Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Окажется под угрозой": в Британии забили тревогу после видео с Украины - 08.03.2026
"Окажется под угрозой": в Британии забили тревогу после видео с Украины
"Окажется под угрозой": в Британии забили тревогу после видео с Украины - 08.03.2026, ПРАЙМ
"Окажется под угрозой": в Британии забили тревогу после видео с Украины
Британский таблоид Daily Mail сообщает, что Лондон обеспокоен возможностью уничтожения российского сверхсекретного военного объекта на Украине из-за публикации... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T07:30+0300
2026-03-08T07:30+0300
МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что Лондон обеспокоен возможностью уничтожения российского сверхсекретного военного объекта на Украине из-за публикации видео с его координатами. "Совершенно секретный британский объект на Украине может оказаться под угрозой бомбардировки российскими бомбами и обстрела с беспилотников после того, как министерство обороны Великобритании опубликовало в интернете видео, которое может позволить идентифицировать этот объект", — говорится в материале. Издание предполагает, что Россия может использовать это видео для поиска и уничтожения объекта. "По имеющимся данным, видео набрало сотни тысяч просмотров на платформе социальных сетей X, прежде чем было удалено министерством обороны", — утверждается в материале. Вчера Министерство обороны Великобритании впервые подтвердило наличие на Украине предприятий по обслуживанию и капитальному ремонту военной техники. Эти объекты управляются британскими компаниями, что обеспечивает более быстрое восстановление и возвращение техники на службу для ВСУ. На этой неделе заместитель главы британского военного ведомства Люк Поллард посетил одно из таких предприятий. Однако его местоположение не раскрывается. Великобритания открыто демонстрирует свою приверженность продолжению конфликта между Россией и Украиной. В конце февраля страна объявила о выделении очередного пакета помощи Украине на сумму почти 34 миллиона долларов. Лондон также активно участвует в подготовке отправки войск в рамках коалиции "желающих". На прошлой неделе СВР России заявила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву либо атомную, либо "грязную" бомбу. Рассматривается вариант с французской малогабаритной боевой частью TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные планы нарушают международное право, и европейцы хотят представить ситуацию так, как будто Украина разработала это оружие самостоятельно.
07:30 08.03.2026
 
"Окажется под угрозой": в Британии забили тревогу после видео с Украины

Daily Mail: сверхсекретному объекту Британии на Украине может угрожать удар ВС России

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что Лондон обеспокоен возможностью уничтожения российского сверхсекретного военного объекта на Украине из-за публикации видео с его координатами.
"Совершенно секретный британский объект на Украине может оказаться под угрозой бомбардировки российскими бомбами и обстрела с беспилотников после того, как министерство обороны Великобритании опубликовало в интернете видео, которое может позволить идентифицировать этот объект", — говорится в материале.
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2026
Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине уже на подходе
Вчера, 18:16
Издание предполагает, что Россия может использовать это видео для поиска и уничтожения объекта.
"По имеющимся данным, видео набрало сотни тысяч просмотров на платформе социальных сетей X, прежде чем было удалено министерством обороны", — утверждается в материале.
Вчера Министерство обороны Великобритании впервые подтвердило наличие на Украине предприятий по обслуживанию и капитальному ремонту военной техники. Эти объекты управляются британскими компаниями, что обеспечивает более быстрое восстановление и возвращение техники на службу для ВСУ.
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Мелони выступила с громким заявлением об Украине
6 марта, 11:47
На этой неделе заместитель главы британского военного ведомства Люк Поллард посетил одно из таких предприятий. Однако его местоположение не раскрывается. Великобритания открыто демонстрирует свою приверженность продолжению конфликта между Россией и Украиной.
В конце февраля страна объявила о выделении очередного пакета помощи Украине на сумму почти 34 миллиона долларов. Лондон также активно участвует в подготовке отправки войск в рамках коалиции "желающих".
На прошлой неделе СВР России заявила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву либо атомную, либо "грязную" бомбу. Рассматривается вариант с французской малогабаритной боевой частью TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные планы нарушают международное право, и европейцы хотят представить ситуацию так, как будто Украина разработала это оружие самостоятельно.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
"Важно для нас": в Киеве вспомнили о переговорах с Россией из-за Ирана
05:01
 
