"Окажется под угрозой": в Британии забили тревогу после видео с Украины
Daily Mail: сверхсекретному объекту Британии на Украине может угрожать удар ВС России
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что Лондон обеспокоен возможностью уничтожения российского сверхсекретного военного объекта на Украине из-за публикации видео с его координатами.
"Совершенно секретный британский объект на Украине может оказаться под угрозой бомбардировки российскими бомбами и обстрела с беспилотников после того, как министерство обороны Великобритании опубликовало в интернете видео, которое может позволить идентифицировать этот объект", — говорится в материале.
Издание предполагает, что Россия может использовать это видео для поиска и уничтожения объекта.
"По имеющимся данным, видео набрало сотни тысяч просмотров на платформе социальных сетей X, прежде чем было удалено министерством обороны", — утверждается в материале.
Вчера Министерство обороны Великобритании впервые подтвердило наличие на Украине предприятий по обслуживанию и капитальному ремонту военной техники. Эти объекты управляются британскими компаниями, что обеспечивает более быстрое восстановление и возвращение техники на службу для ВСУ.
На этой неделе заместитель главы британского военного ведомства Люк Поллард посетил одно из таких предприятий. Однако его местоположение не раскрывается. Великобритания открыто демонстрирует свою приверженность продолжению конфликта между Россией и Украиной.
В конце февраля страна объявила о выделении очередного пакета помощи Украине на сумму почти 34 миллиона долларов. Лондон также активно участвует в подготовке отправки войск в рамках коалиции "желающих".
На прошлой неделе СВР России заявила, что Париж и Лондон планируют передать Киеву либо атомную, либо "грязную" бомбу. Рассматривается вариант с французской малогабаритной боевой частью TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1. Подобные планы нарушают международное право, и европейцы хотят представить ситуацию так, как будто Украина разработала это оружие самостоятельно.