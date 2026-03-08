Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не стыдно?": на Западе обратились к Зеленскому из-за скандала с деньгами - 08.03.2026
"Не стыдно?": на Западе обратились к Зеленскому из-за скандала с деньгами
МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем видео на YouTube предостерег, что жесткая реакция Владимира Зеленского относительно изъятия средств в Венгрии может стоить ему поддержки со стороны бывшего президента США Дональда Трампа. "Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощечина для Зеленского, хотя и совершенно справедливая", — заявил он.Филиппо также отметил, что резкие замечания Зеленского, касающиеся возможного физического насилия в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вызвали волну негодования как в Будапеште, так и в Брюсселе. "Это совершенно беспрецедентная ситуация", — заключил политик. В пятницу Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании по обвинению в попытке отмывания денег семерых граждан Украины, включая экс-генерала спецслужб. Эти лица якобы были ответственны за перевозку из Австрии в Украину крупной суммы денег и золота. Будапешт потребовал от Украины объяснений, после чего задержанных передали Киеву. Зеленский ранее утверждал, что власти Венгрии похитили этих украинцев. Он также открыто намекнул на передачу Вооружённым силам Украины информации о местонахождении лица, которое блокирует кредит от ЕС, подразумевая, вероятно, главу венгерского правительства.
"Не стыдно?": на Западе обратились к Зеленскому из-за скандала с деньгами

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 8 марта — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем видео на YouTube предостерег, что жесткая реакция Владимира Зеленского относительно изъятия средств в Венгрии может стоить ему поддержки со стороны бывшего президента США Дональда Трампа.
"Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощечина для Зеленского, хотя и совершенно справедливая", — заявил он.
Филиппо также отметил, что резкие замечания Зеленского, касающиеся возможного физического насилия в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вызвали волну негодования как в Будапеште, так и в Брюсселе.
"Это совершенно беспрецедентная ситуация", — заключил политик.
В пятницу Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании по обвинению в попытке отмывания денег семерых граждан Украины, включая экс-генерала спецслужб. Эти лица якобы были ответственны за перевозку из Австрии в Украину крупной суммы денег и золота.
Будапешт потребовал от Украины объяснений, после чего задержанных передали Киеву. Зеленский ранее утверждал, что власти Венгрии похитили этих украинцев. Он также открыто намекнул на передачу Вооружённым силам Украины информации о местонахождении лица, которое блокирует кредит от ЕС, подразумевая, вероятно, главу венгерского правительства.
Заголовок открываемого материала