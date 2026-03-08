https://1prime.ru/20260308/ukraina-868124874.html
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины - 08.03.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины
Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются". | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T13:31+0300
2026-03-08T13:31+0300
2026-03-08T13:31+0300
газ
украина
европа
словакия
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются". "Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе. Он (Владимир - ред.) Зеленский будет плохим мальчиком для них, но будет уже поздно, им уже не поздоровится с точки зрения последствий для их экономики", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
https://1prime.ru/20260306/druzhba-868083857.html
украина
европа
словакия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, украина, европа, словакия, дмитрий песков
Газ, УКРАИНА, ЕВРОПА, СЛОВАКИЯ, Дмитрий Песков
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины
Песков заявил, что энергетический шантаж Украины ударит по всей Европе