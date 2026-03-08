https://1prime.ru/20260308/ukraina-868124874.html

Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины

Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются".

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются". "Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе. Он (Владимир - ред.) Зеленский будет плохим мальчиком для них, но будет уже поздно, им уже не поздоровится с точки зрения последствий для их экономики", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.

