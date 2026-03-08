Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины - 08.03.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины - 08.03.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины
Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются". | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T13:31+0300
2026-03-08T13:31+0300
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются". "Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе. Он (Владимир - ред.) Зеленский будет плохим мальчиком для них, но будет уже поздно, им уже не поздоровится с точки зрения последствий для их экономики", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
13:31 08.03.2026
 
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины

Песков заявил, что энергетический шантаж Украины ударит по всей Европе

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Энергетический шантаж со стороны Украины ударит по всей Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что европейцы "доиграются".
"Можно сказать одно: они доиграются. Они доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе. Он (Владимир - ред.) Зеленский будет плохим мальчиком для них, но будет уже поздно, им уже не поздоровится с точки зрения последствий для их экономики", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
ЕК признала, что ей известны причины остановки "Дружбы"
6 марта, 16:03
 
