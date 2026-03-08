Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал странной ситуацию между Украиной и Европой - 08.03.2026
Путин назвал странной ситуацию между Украиной и Европой
Президент России Владимир Путин назвал странной ситуацию в отношениях Киева и Европы, по его словам, создается впечатление, что "хвост виляет собакой", а не наоборот.
россия
мировая экономика
европа
киев
владимир путин
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал странной ситуацию в отношениях Киева и Европы, по его словам, создается впечатление, что "хвост виляет собакой", а не наоборот. “Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется "хвост виляет собакой", а не наоборот”, - сказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя отношения между киевским режимом и Европой.
россия, мировая экономика, европа, киев, владимир путин, "веди"
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, Киев, Владимир Путин, "Веди"
13:53 08.03.2026
 
Путин назвал странной ситуацию между Украиной и Европой

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал странной ситуацию в отношениях Киева и Европы, по его словам, создается впечатление, что "хвост виляет собакой", а не наоборот.
“Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется "хвост виляет собакой", а не наоборот”, - сказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя отношения между киевским режимом и Европой.
Дмитрий Песков
Песков рассказал о последствиях энергетического шантажа Украины
