Путин назвал странной ситуацию между Украиной и Европой

Путин назвал странной ситуацию между Украиной и Европой

2026-03-08T13:53+0300

МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал странной ситуацию в отношениях Киева и Европы, по его словам, создается впечатление, что "хвост виляет собакой", а не наоборот. “Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется "хвост виляет собакой", а не наоборот”, - сказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя отношения между киевским режимом и Европой.

