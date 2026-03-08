Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала решение ВС Украины по однополым парам* - 08.03.2026
Захарова прокомментировала решение ВС Украины по однополым парам*
Захарова прокомментировала решение ВС Украины по однополым парам* - 08.03.2026
Захарова прокомментировала решение ВС Украины по однополым парам*
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать отношения однополой пары* семьей: киевский режим... | 08.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-08T21:32+0300
2026-03-08T21:32+0300
россия
бизнес
украина
мария захарова
мид рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862595956_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_d71c2ff26da87eb1b85f3b1d97e09448.jpg
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать отношения однополой пары* семьей: киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым "квазисмыслом". "Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы", - написала она в своем Telegram-канале. Согласно конституции и семейному кодексу Украины, брак признаётся только как союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органах регистрации актов гражданского состояния. В России движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в законодательном порядке.** Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское
украина
россия, бизнес, украина, мария захарова, мид рф, верховный суд
РОССИЯ, Бизнес, УКРАИНА, Мария Захарова, МИД РФ, Верховный суд
21:32 08.03.2026
 
Захарова прокомментировала решение ВС Украины по однополым парам*

Захарова: Киев сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать отношения однополой пары* семьей: киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым "квазисмыслом".
"Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы", - написала она в своем Telegram-канале.
Согласно конституции и семейному кодексу Украины, брак признаётся только как союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органах регистрации актов гражданского состояния. В России движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в законодательном порядке.
** Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское
РОССИЯБизнесУКРАИНАМария ЗахароваМИД РФВерховный суд
 
 
