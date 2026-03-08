https://1prime.ru/20260308/ukraina-868132931.html
Захарова прокомментировала решение ВС Украины по однополым парам*
2026-03-08T21:32+0300
2026-03-08T21:32+0300
2026-03-08T21:32+0300
МОСКВА, 8 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать отношения однополой пары* семьей: киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым "квазисмыслом". "Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы", - написала она в своем Telegram-канале. Согласно конституции и семейному кодексу Украины, брак признаётся только как союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органах регистрации актов гражданского состояния. В России движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в законодательном порядке.** Движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское
